Audi: dal 2026 i nuovi modelli saranno solo elettrici

Audi conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi trapelate dai media tedeschi, relative al futuro addio ai motori termici in favore dell’elettrificazione. A partire dal 2026, la Casa dei quattro anelli lancerà sul mercato solo modelli elettrici, mentre entro il 2033 stopperà la produzione di motori endotermici.

Neutralità carbonica entro il 2050

Queste scelte rientrano in un ambizioso programma industriale che punta a velocizzare le tempistiche relative alla transizione del colosso teutonico verso una mobilità 100% elettrica che porterà alla neutralità carbonica entro il 2050. La mossa decisiva della Casa di Ingolstadt si consumerà quindi fra soli 4 anni, momento in cui uscirà dalle linee di produzione l’ultima Audi con motore a scoppio che – secondo i più informati – dovrebbe essere la futura generazione del SUV Audi Q8.

“Audi è pronta a fare un passo decisivo nell’era elettrica”: queste le parole pronunciate dall’amministratore delegato Markus Duesmann nel corso dell’evento Climate Neutrality Foundation. Duesmann ha inoltre aggiunto che: “Non credo nel successo dei divieti, ma credo nel successo della tecnologia e dell’innovazione”.

Addio al diesel, ma non in tutti i mercati

Il manager tedesco ha infatti precisato che saranno i clienti e le normative anti inquinamento a decidere le tempistiche. Secondo la Casa dei quattro anelli infatti in alcuni paesi, come ad esempio la Cina, la richiesta di vetture endotermiche continuerà anche dopo il 2033, quindi è probabile che il Costruttore tedesco produrrà localmente vetture specifiche per quel mercato.

20 modelli elettrici entro il 2025

Quel che è certo è che nel prossimo futuro vedremo incrementare in maniera esponenziale l’offerta di auto elettriche targate Audi. Ricordiamo che solo quest’anno sono state presentati ben 4 modelli 100% elettrici: e-tron GT, la RS e-tron GT la Q4 e-tron e la Q4 Sportback e-tron. L’obiettivo è quello di avere più di 20 modelli a zero emissioni entro il 2025, tanto basta a sottolineare che l’addio al diesel (almeno in Europa) è ormai sempre più vicino.