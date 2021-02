Audi e-tron GT: prezzi in Italia da 107.800 euro

Audi ha annunciato l’inizio della prevendita in Italia della nuova e-tron GT, la prima granturismo elettrica dei Quattro Anelli. La coupé a quattro porte, sviluppata insieme ad Audi Sport e dotata della trazione integrale quattro elettrica e viene proposta in due versioni: e tron GT quattro, 530 CV di potenza massima raggiungibili grazie alla modalità Boost, ed e tron GT RS, la cui potenza sale a 646 CV e 830 Nm di coppia e può essere equipaggiata anche con sistemi tecnici raffinati tra cui le sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera e il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore.

Motore, prestazioni e autonomia

Prodotta presso presso lo stabilimento Audi di Böllinger Höfe, la e tron GT rappresenta l’apice della sportività Audi abbinata a un powertrain elettrico. E le prestazioni sono da autentica supercar: scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 12 secondi (la RS). La granturismo elettrica è accreditata di un’autonomia nel ciclo WLTP sino a 487 chilometri. Un risultato cui contribuiscono l’aerodinamica attiva – il CX è di 0,24 – e il sistema di recupero dell’energia.

Trazione integrale elettrica

La trazione integrale elettrica dell’Audi e-tron GT è basata sull’azione di due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, posizionati sui due assi, assistiti da una trasmissione a due rapporti. La trazione quattro elettrica regola permanentemente e in modo completamente variabile la ripartizione della spinta fra gli assali, con rapidità cinque volte superiore a un sistema tradizionale. A richiesta sono disponibili anche lo sterzo integrale e le sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera e il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore (di serie sulla RS). Per quanto riguarda l’impianto frenante, l’allestimento RS si avvale degli innovativi dischi rivestiti in carburo di tungsteno (in optional per entrambe le versioni, in carboceramica)

Equipaggiamento

Tra i veri optional dell’Audi e-tron GT vanno menzionati anche il sound digitale, di serie per la variante RS, che “copia” l’erogazione del powertrain e i proiettori a LED Audi Matrix con spot laser, in grado di raddoppiare la portata degli abbaglianti. L’esclusività della vettura è sottolineata dalla disponibilità, per la variante RS di molteplici componenti in carbonio. Il tetto panoramico in vetro, di primo equipaggiamento, può essere sostituito con una soluzione in fibre composite più leggera di 12 kg, che contribuisce alla ripartizione dei pesi 50:50 tra avantreno e retrotreno e a ribassare il baricentro della vettura, inferiore persino alla supercar Audi R8.

L’abitacolo

All’interno dell’abitacolo dell’Audi e-tr0n GT spiccano il display da 12,3 pollici della strumentazione digitale irtual cockpit plus, di serie, e il monitor MMI touch da 10,1 pollici. I rivestimenti interni sono sostenibili: optando per il pacchetto leather free, la pelle è sostituita da materiali riciclati. I pacchetti opzionali Design RS Rosso e Grigio, riservati alla variante da 646 CV, portano nell’abitacolo un tocco di colore e una dose aggiuntiva di sportività. I sedili anteriori sportivi sono disponibili in tre versioni.

Al top della gamma spiccano le sedute con regolazione elettrica a 18 vie, rivestimenti in pelle Nappa, fianchetti adattabili pneumaticamente, ventilazione e massaggio. Ulteriori possibilità di personalizzazione sono legate alla scelta degli inserti in carbonio o in radica e al programma Audi exclusive. Oltre ai classici colori della gamma Audi, la e tron GT è disponibile anche in tre tinte condivise con la supercar R8: Grigio Kemora, Grigio Suzuka e Blu Ascari, oltre all’inedita verniciatura Verde Tattico.

Ricarica

In quanto alla ricarica dell’Audi e-tron GT, infine, per facilitare la vita dei clienti, la Casa dei quattro anelli propone un accesso semplificato a oltre 200.000 stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service, accessibile con un’unica scheda e un unico contratto e con condizioni agevolate per la fruizione della rete ad alta capacità IONITY. In quanto alla ricarica domestica, Audi opera in partnership con Enel X e Alpiq. Nel primo caso, i clienti accedono alla consulenza per l’aumento della potenza elettrica e all’installazione della wall box di Enel X a condizioni agevolate. Nel secondo caso, all’installazione del sistema di ricarica Audi si accompagnano due tariffe energetiche flat con prezzi inferiori alla media di mercato ed energia 100% sostenibile.

I prezzi

Le nuove Audi e-tron GT quattro ed e-tron GT RS sono attese nelle concessionarie italiane a maggio 2021 e sono proposte con prezzi a partire da, rispettivamente, 107.800 e 149.800 euro.