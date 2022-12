Alpine A110 R: tutti i dettagli della sportiva da 300 CV

Dal primo dicembre si sono aperti gli ordini per l’Alpine A110 R e la speciale versione “Fernando Alonso”, dedicata al celebre pilota di F1. Le vetture possono essere ordinate presso gli showroom Alpine presenti in Italia, mentre le consegne partiranno dalla prossima primavera. Tutti i clienti che hanno effettuato il preordineranno la possibilità di confermare l’ordine in modo da essere tra i primi a riceverlo.

Alpine A110 R: bolide da pista

La A110 R è la più estrema delle Alpine, infatti questa vettura può vantare un peso potenza da record di soli 3,6 kg/CV, grazie ad una potenza di ben 300 CV e ad una massa complessiva di appena 1.082 kg, ovvero 34 kg in meno dell’A110 S. Anche l’aerodinamica è stata ottimizzata, in modo da migliorare il carico e ridurre la resistenza.

Alpine A110 R: componenti specifici

Molti componenti, come cofano, lunotto e diffusore, risultano specifici per questa versione, così come il telaio è stato progettato appositamente ed ha ricevuto una messa a punto ad hoc. Nell’abitacolo si può apprezzare un’atmosfera racing grazie a sedili ad alto contenimento, volante sportivo e pomello specifico.

Prestazioni mozzafiato

Sotto pelle batte un 1.8 litri da 300 CV che permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. La progettazione di questa vettura la rende perfetta per i track-day grazie al feeling corsaiolo che sa offrire al suo pilota. Prodotta in Francia, presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, l’ Alpine A110 R apre un nuovo capitolo della Marca in termini di sportività.

Dotazione e optional

La vettura può essere personalizzata con le seguenti livree esterne: Nero Profondo di serie, a richiesta Bianco Iridato, Blu Abisso, Blu Alpine, Grigio Tuono, Grigio Tuono Matt, Arancio Fuoco e Blu Racing Mat. Per soli 110 esemplari e spendendo 4.980 euro in più, sono disponibili le livree realizzate dallo Atelier Alpine. Sempre in tema di accostamenti cromatici troviamo le pinze dei freni: Blu Alpine, Giallo, Oro Vivace, Grigio Chiaro e Rosso.

La dotazione di accessori prevede barre anti-rollio maggiorate, assetto più basso di 10 millimetri e pneumatici Michelin Sport Cup 2. Optional troviamo il Pack Storage, retrovisori elettrici riscaldabili, specchietti ripiegabili e la rimozione del vano oggetti anteriore.