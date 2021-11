Alpha Motor Ace e Jax Adventure Series: caratteristiche dei nuovi allestimenti

L’avvio di produzione della prima gamma di modelli si prevede non prima del 2023: questo non ha tuttavia impedito alla factory californiana Alpha Motor Corporation (già in fase di realizzazione dei pick-up “zero emission” Wolf e Superwolf) di presentare due inedite proposte di allestimento per gli urban-crossover Ace e Jax, entrambi ad alimentazione elettrica. Un arricchimento di lineup che, è facile immaginare, assume un intento promozionale per destare curiosità fra i potenziali clienti.

Si tratta, nello specifico, delle versioni Adventure Series, che pur mantenendo pressoché invariate le linee esterne dei due crossover-coupé a due porte con accenno di “coda” ed un’allure simpaticamente “neo-rétro” aggiungono una serie di accessori e finiture che strizzano l’occhio al fuoristrada o, più in generale, alle escursioni al di fuori delle strade asfaltate.

Novità al corpo vettura

Le modifiche, indicano i tecnici di Alpha Motor, riguardano in particolar modo l’impianto di illuminazione, i cerchi e gli pneumatici nonché le finizioni carrozzeria, con nuove tinte esterne dedicate. Per le luci, Alpha Motor si avvale della collaborazione con lo specialista KC Lights, che fornisce un kit (interamente a diodi luminosi) di gruppi ottici principali (anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne) ”Gravity Led” con diametro da 7”, e fari di profondità “Flex Era 4” e “Gravity Led Pro6s” collocati sul paraurti anteriore e sul tetto e dotati di un sistema adattivo che permette di ottimizzare il fascio luminoso in funzione delle condizioni di guida.

I cerchi, forniti da KMC, sono rispettivamente KM545 Trek (per Ace Adventure Series) e KM718 Summit (per Jax Adventure Series) a tecnologia Bealock (anti-stallonamento), cioè il dispositivo – ben conosciuto dagli appassionati di fuoristrada – che applicato al cerchio permette di fissarvi il tallone dello pneumatico per evitare che questo si stalloni anche nel caso in cui si debbano percorrere dei tratti stradali a bassissima pressione, anche 0,4 o 0,5 bar.

Le tinte carrozzeria scelte per Alpha Motor Ace e Jax Adventure Series si estendono a quattro ulteriori colorazioni: Cerro Blanco, Fusain, Grays Harbor e Lida.

Linee, ingombri esterni e powertrain invariati

Le dimensioni esterne “in pianta” sono le stesse dei due modelli-base presentati a dicembre 2020: 4,18 m la lunghezza e 1,88 m la larghezza (l’altezza dovrebbe essere invece leggermente più elevata per via delle ruote più grandi). Anche il sistema di propulsione resta invariato: sebbene i dettagli tecnici non siano stati resi noti del tutto, si sa che Alpha Motor Ace e Jax verranno equipaggiate con due layout powertrain: un singolo motore elettrico, in grado di assicurare un tempo di circa 6” per l’accelerazione da 0 a 100 km/h ed un’autonomia nell’ordine di 400 km; ed una declinazione “Performance”, con due motori elettrici, uno per ciascun assale in modo da poter disporre della trazione integrale, dichiarata per un tempo di 4”5 sullo scatto 0-100 km/h).

I prezzi di vendita partono indicativamente da 32.000 dollari (circa 27.700 euro) per Alpha Motor Ace, e da 38.000 dollari (poco meno di 32.900 euro) per Jax.