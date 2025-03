Il 20 aprile sarà una data imperdibile per collezionisti e appassionati di automobili, quando RM Sotheby’s metterà all’asta tre gioielli su quattro ruote appartenuti a Gianni Agnelli. L’evento proporrà una rarissima FIAT 130 Familiare del 1974, una versatile FIAT Panda 4×4 del 1986 e una raffinata Lancia Thema Familiare by Zagato del 1985, simboli dell’eleganza e dell’esclusività che hanno contraddistinto i gusti automobilistici dell’Avvocato.

Pezzi unici

La FIAT 130 Familiare si distingue per la sua eccezionale rarità: prodotta in soli tre esemplari dall’Officina Introzzi di Como su specifica richiesta di Agnelli, rappresenta un perfetto connubio tra lusso ed eleganza, uniti alla praticità di una station wagon. Dotata di un motore V6 da 3,2 litri e cambio automatico a tre rapporti, questa vettura accompagnava Agnelli durante i suoi soggiorni invernali a St. Moritz. Gli esperti stimano un valore all’asta compreso tra 170.000 e 300.000 euro.

Altro protagonista dell’asta è la FIAT Panda 4×4, simbolo di affidabilità e versatilità, particolarmente apprezzata da Agnelli per affrontare le strade innevate della Svizzera. Recentemente sottoposta a un accurato restauro conservativo, questa vettura rappresenta un’opportunità accessibile, con una stima di valore che oscilla tra 20.000 e 40.000 euro.

Anche la Lancia Thema

A completare il trio di eccellenze troviamo la sofisticata Lancia Thema Familiare, realizzata dalla prestigiosa carrozzeria Zagato. Prodotta in appena due esemplari, questa esclusiva station wagon è equipaggiata con un motore V6 aspirato da 2,8 litri. L’esemplare in vendita, con un chilometraggio di 92.329 km, è stato utilizzato personalmente da Agnelli per due anni. Il suo valore stimato si colloca tra 80.000 e 160.000 euro.

Questa asta rappresenta un’occasione unica non solo per aggiudicarsi automobili rare e prestigiose, ma anche per possedere un pezzo di storia che riflette la personalità e lo stile di uno dei più grandi protagonisti dell’industria automobilistica italiana del XX secolo.