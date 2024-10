Aston Martin Zagato: i modelli esclusivi in vendita su Aston Martin Works

Aston Martin Works, la sede storica del marchio e il luogo in cui sono stati prodotti molti dei modelli più famosi del XX secolo, sta lanciando sul mercato quella che è forse la più importante collezione di modelli moderni Aston Martin Zagato mai realizzata. La selezione privata di quattro auto, composta da tre versioni della Vanquish Zagato in edizione limitata nelle versioni Volante, Shooting Brake e Speedster, oltre a una rarissima DBS GT Zagato, rappresenta un’antologia pressoché completa delle più recenti collaborazioni di Aston Martin con la celebre casa di design italiana.

Modelli speciali

La Vanquish Zagato, presentata in forma di concept nel 2016 al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este sul Lago di Como, ha generato una domanda senza precedenti da parte dei clienti, che si è tradotta in una produzione limitata a sole 99 auto. Negli anni successivi, alla Vanquish Zagato Coupe si sono aggiunte altre tre carrozzerie, prodotte sempre in numeri limitati, per una produzione totale di sole 325 auto per tutti e quattro i modelli.

La Vanquish Zagato Volante, la Vanquish Zagato Shooting Brake e la Vanquish Zagato Speedster sono tutte presenti nella collezione in arrivo sul mercato tramite Aston Martin Works. Tra queste, la Vanquish Zagato Speedster è la più rara, con una produzione di sole 28 auto, mentre le varianti Volante e Shooting Brake hanno entrambe rispettato il limite di produzione di 99 auto stabilito con la Coupé originale. Tutti e quattro i modelli erano basati sulla precedente generazione di Aston Martin Vanquish S, di per sé un vero e proprio pezzo da collezione. Ogni Zagato gode della combinazione di un V12 aspirato da 600 CV abbinato alla trasmissione Touchtronic III fluida e scattante.

La più rara delle Aston Martin Zagato

Al trio Zagato della collezione si aggiunge forse l’Aston Martin Zagato più rara di tutte: una DBS GT Zagato. Creata per celebrare il centenario della celebre casa di design italiana, la DBZ Centenary Collection è un omaggio esclusivo alla storica collaborazione tra Aston Martin e Zagato. Al momento del suo lancio nel 2019, la DBZ Centenary Collection, composta da DBS GT Zagato e DB4 GT Zagato Continuation in una tiratura limitata a 19 coppie, aveva un prezzo di listino di 6 milioni di sterline, più le tasse locali.

Tra i suoi numerosi punti di forza, la DBS GT Zagato presentava una novità mondiale: la prima applicazione automobilistica di finiture interne configurabili in carbonio e metallo stampate in 3D. Commentando la collezione di quattro auto offerta da Aston Martin Works, il responsabile delle vendite dell’azienda, Justin Pearce, ha affermato: “Rarità e stile di design sono, ovviamente, sinonimi di Aston Martin, ma queste caratteristiche sono portate a un livello completamente nuovo dalla serie di auto sportive che vediamo qui. Ogni Aston Martin che porta il nome Zagato viene immediatamente elevata nel regno delle auto sportive, ma il fatto che quattro di questi modelli vengano offerti insieme, tra cui una DBS GT Zagato quasi impossibile da trovare, rende questa collezione uno degli incontri più importanti e belli mai visti“.