Aston Martin ha svelato una vera gemma per gli appassionati di James Bond e delle auto di lusso: la DB12 Goldfinger Edition, un tributo esclusivo al leggendario rapporto tra 007 e la casa automobilistica britannica. Questa edizione limitata a soli 60 esemplari celebra i 60 anni di Bond con Aston Martin, richiamando la storica DB5 del film Goldfinger, senza mai rinunciare alla potenza e alle tecnologie moderne.

Sotto il cofano, la DB12 Goldfinger non delude: è alimentata da un V8 biturbo da 4,0 litri capace di sprigionare 680 CV, con una velocità massima di 325 km/h. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,6 secondi, una performance degna di una vera Aston Martin. Ma ciò che rende questa vettura speciale non è solo la velocità. È un’auto che mescola stile e prestazioni con un omaggio cinematografico senza precedenti.

Esternamente, la DB12 Goldfinger richiama la DB5 di Bond con dettagli dorati che impreziosiscono la carrozzeria, oltre a un badge esclusivo che celebra i 60 anni del personaggio sul grande schermo. Questi accenti eleganti conferiscono un fascino unico, rendendo l’auto immediatamente riconoscibile come un tributo alla spia più famosa del mondo.

Gli interni sono altrettanto spettacolari, con finiture dorate e cuciture personalizzate che mantengono il giusto equilibrio tra eleganza e sobrietà. Nonostante il richiamo al passato, la DB12 Goldfinger è dotata delle tecnologie più avanzate, tra cui un sistema di infotainment di ultima generazione e una dinamica di guida all’avanguardia, per garantire il massimo comfort sia su lunghe tratte autostradali che in città.

Il prezzo per questa meraviglia? Si prevede che supererà i 300.000 €, ma per i collezionisti e i fan di Bond, questo è molto più di un’auto: è un pezzo di storia del cinema, rivisitata in chiave moderna. La Aston Martin DB12 Goldfinger Edition è un simbolo di lusso, potenza e nostalgia, destinata a diventare l’oggetto da collezione per eccellenza.