Alfa Romeo, Vanina Grotto: ‘Tributo Italiano è per chi ama l’italianità’ [VIDEO]

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova serie speciale di Alfa Romeo “Tributo Italiano”. Si tratta del nuovo allestimento top di gamma per le tre auto della casa automobilistica del Biscione: Giulia, Stelvio e Tonale. Questa nuova serie è stata pensata per esaltare l’italianità che come sappiamo è uno dei valori fondamentali per quanto riguarda la casa automobilistica milanese.

Alfa Romeo Tributo Italiano: le parole di Vanina Grotto responsabile di prodotto della casa milanese

Durante la presentazione Vanina Grotto responsabile prodotto di Alfa Romeo ha spiegato in una video intervista la nuova serie. Parlando con Motorionline Grotto ha dichiarato: “La serie Tributo Italiano è pensata per coloro che apprezzano l’essenza italiana, che desiderano distinguersi dalla massa e acquistare un’auto che sia elegante e sportiva al tempo stesso“. La dirigente di Alfa Romeo ha spiegato quali sono gli elementi principali del nuovo allestimento che come vi abbiamo già scritto si caratterizza per la presenza di tre colori che richiamano alla bandiera italiana: verde Montreal, bianco Alfa 2024 e l’immancabile rosso Alfa.

Altre caratteristiche sono la presenza della bandierina italiana nello specchietto retrovisore esterno e la livrea bicolore con tetto nero lucico e le pinze freno Brembo di colore rosso. Ma come sottolinea la grotto l’italianità di queste serie di auto di Alfa Romeo la si nota anche nel suo abitacolo. “Gli interni presentano dettagli distintivi, con un’evidente predominanza del colore rosso. Questo colore si manifesta nelle cuciture dei sedili, dei pannelli delle porte e della plancia. Inoltre, il sedile presenta una sezione centrale in pelle traforata, arricchita da un poggiatesta impreziosito dal logo “Tributo Italiano” e dalla bandierina italiana“.