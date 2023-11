Alfa Romeo Tonale: consegnata la prima unità alla Polizia di Stato

Ieri a Torino, presso il Centro Stile Alfa Romeo, è avvenuta la presentazione della prima Alfa Romeo Tonale che farà parte della flotta di auto della Polizia di Stato. Hanno partecipato all’evento il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato e il Direttore Generale di Stellantis Italia, Santo Ficili.

Consegnata la prima unità di Alfa Romeo Tonale alla Polizia di Stato

Ricordiamo che la Polizia di Stato riceverà 850 nuove Alfa Romeo Tonale con una configurazione specifica per il controllo del territorio. Le unità saranno tutte consegnate entro la prima metà del prossimo anno. La nuova Tonale della Polizia di Stato ha un motore ibrido a benzina da 163 CV, con cambio automatico a 7 marce e protezione antiproiettile e antiscasso. Ha anche il sistema tecnologico “Mercurio Extended”, che permette di effettuare controlli rapidi durante le operazioni. Il modello sarà assegnato agli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico di tutte le Questure e ai principali commissariati di Polizia, a partire dal prossimo mese.

Si conferma così il legame storico tra Alfa Romeo e Polizia di Stato, che dura dagli anni ’50 con la 1900 Super TI speciale. La storia continua con le mitiche Alfa Romeo come Giulietta 1300, Giulia super 1600, 33, 155, 159 e Giulia. Adesso dunque tocca al nuovo SUV di segmento C il cui debutto sul mercato è stato davvero molto positivo. Ricordiamo infine che questa fornitura di 850 unità di Alfa Romeo Tonale avviene dopo che Stellantis ha vinto una gara Consip per la fornitura di nuove auto alle forze dell’ordine italiane.