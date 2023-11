Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa sappiamo finora

La nuova Alfa Romeo Giulia è una delle auto più attese tra quelle che saranno svelate nei prossimi anni dalla casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo è stato ufficialmente confermato nel 2022 dall’amministratore delegato della casa milanese Jean-Philippe Imparato. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.

Ecco tutto quello che si sa al momento sulla nuova Alfa Romeo Giulia

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà la prima auto del marchio a essere completamente elettrica, grazie alla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa che verrà usata per altri modelli elettrici del gruppo. Questa piattaforma permetterà alla Giulia di offrire diverse opzioni di batteria e di potenza, con una possibile autonomia di oltre 800 km e una ricarica rapida in 15 minuti. Si parla di una versione base con almeno 300 cavalli di potenza e una top di gamma Quadrifoglio da circa 1.000 cavalli.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà anche una vetrina tecnologica per il marchio italiano, che intende offrire ai suoi clienti un’esperienza di mobilità innovativa e personalizzata. L’auto sarà infatti dotata di un sistema di infotainment avanzato, che integrerà funzioni di realtà aumentata, assistente vocale, connettività 5G e servizi digitali. La vettura della casa automobilistica milanese sarà prodotta in Italia, molto probabilmente presso lo stabilimento di Cassino, lo stesso dove viene prodotta la Giulia attuale. L’auto sarà il primo modello di una nuova gamma di veicoli elettrici che Alfa Romeo intende lanciare nei prossimi anni, per competere con i rivali come Tesla, BMW e Mercedes-Benz.

Dal punto di vista estetico, la futura Alfa Romeo Giulia dovrebbe mantenere il suo caratteristico aspetto da Giulia, conservando alcuni dei suoi elementi stilistici più distintivi. Tuttavia, ci aspettiamo anche delle novità, come una nuova firma luminosa e una carrozzeria più aerodinamica quasi da coupé. La futura auto del Biscione potrebbe ereditare alcuni elementi di design visti nella recente Alfa Romeo 33 Stradale.

Per ora, questi sono le principali novità emerse sulla futura Alfa Romeo Giulia, ma sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi, quando potrebbero arrivare i primi teaser ufficiali o le prime immagini spia dei prototipi. La berlina di segmento D sarà una delle auto più importanti per il futuro di Alfa Romeo, che punta a una transizione energetica sempre più rapida e competitiva.