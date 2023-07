Alfa Romeo super car: dovrebbe essere ispirata alla 33 Stradale [RENDER]

Alfa Romeo super car sarà la prossima grande novità per il marchio premium di Stellantis. Il veicolo che non ha ancora un nome ufficiale sarà svelato il prossimo 30 agosto. Nel frattempo si intensificamo le voci sulle sue caratteristiche. Secondo alcuni siti questo modello sarà ispirato nello stile dalla famosa 33 Stradale, un modello costruito in soli 18 esemplari alla fine degli anni ’60. La vettura secondo alcuni però si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 6 C anche se al momento non vi sono notizie certe in proposito. E’ molto probabile che man mano che ci avvicineremo al suo debutto conosceremo nuovi dettagli di questo atteso modello.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo super car

Un render pubblicato da Carsguide e realizzato dal designer e creatore digitale Thanos Pappas ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di questo modello e come si può notare gli elementi di design ispirati da Alfa Romeo 33 Stradale sono evidenti. Ovviamente al momento si tratta di semplici ipotesi indipendenti che non hanno nulla a che fare con Alfa Romeo. Per sapere come sarà la nuova Alfa Romeo super car dovremo aspettare notizie ufficiali da parte dello storico marchio milanese che man mano che ci avvicineremo alla data di debutto di questa auto probabilmente arriveranno sotto forma di teaser e indizi vari.

Al momento si ipotizza che questa Alfa Romeo super car possa disporre dell’ultimo motore a combustione del Biscione, probabilmente lo stesso V6 2.9 litri della Giulia GTAm ma con ancora più potenza. Si parla di oltre i 600 cavalli. Non è ancora chiaro se questa auto verrà messa in produzione. Se ciò avverrà di certo sarà solo in edizione estremamente limitata forse meno di 100 esemplari.