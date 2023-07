Alfa Romeo, Cristiano Florio: ‘La qualità dei nostri prodotti per noi è una priorità’

Un piccolo, ma significativo, gesto rivela una grande notizia per Alfa Romeo durante il Gran Premio di Silverstone. Un adesivo non convenzionale, piazzato con orgoglio sul vano motore dell’Alfa Romeo C43 di Formula 1, svela l’eccellenza in termini di qualità raggiunta dal celebre marchio italiano secondo lo J.D. Power U.S. Initial Quality Study (IQS).

Da un’attenta ricerca condotta da J.D Power, emerge un risultato molto importante per il Biscione, che evidenzia un significativo miglioramento rispetto al 2022. La rinomata azienda leader nello studio del comportamento dei consumatori, nella consulenza e nell’analisi dei dati ha messo sotto la lente d’ingrandimento i clienti del brand di Stellantis, intervistandoli a 90 giorni dall’acquisto e monitorando eventuali problematiche riscontrate su 100 veicoli (PP100).

Alfa Romeo è salita sul gradino più alto del podio tra i marchi premium

Il risultato? Un vero successo in termini di qualità che ha visto la casa automobilistica di Arese salire sul gradino più alto del podio tra i marchi premium, raggiungendo il terzo posto nell’intero settore.

Ma il successo di Alfa Romeo non si limita a questo. Rispetto al 2022, la casa milanese ha fatto un balzo in avanti di ben 24 posizioni, risultando il marchio con la più significativa crescita nell’IQS di quest’anno.

L’Alfa Romeo Stelvio si è distinto per aver ottenuto il punteggio più alto tra una fitta schiera di concorrenti, confermando così la sua supremazia in termini di design ed ingegneria.

Le dichiarazioni di Cristiano Florio

Cristiano Fiorio, Manager di Alfa Romeo F1, ha detto: “La qualità dei nostri prodotti per noi è una priorità. Alfa Romeo è riconosciuta nel mondo come marchio simbolo di sportività, design senza tempo e Made in Italy. La passione che ci accoglie in ogni gran premio è il frutto di una storia di successi sportivi. Questa storia ancora oggi appassiona in tutte le region del mondo ed i nostri veicoli vengono commercializzati con il solo fine di continuare ad entusiasmare. Il riconoscimento di J.D. Power ci riempie di orgoglio e premia la nostra strategia di qualità senza compromessi”.

Il Biscione ha tracciato la strada, non solo in termini di design e performance, ma anche di qualità, riaffermando la propria dedizione alla perfezione in ogni singolo dettaglio. Questo riconoscimento da J.D. Power è un tributo alla tenacia, alla passione e alla dedizione che fanno del marchio un vero gigante del settore automobilistico.