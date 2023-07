Federcarrozzieri: ‘Le compagnie assicurative devono garantire una certa qualità in caso di riparazioni per grandinate’

Le recenti condizioni meteorologiche estreme, caratterizzate da una frequente caduta di grandine, hanno colpito duramente il Nord Italia, e le auto in particolare hanno subito ingenti danni. Le grandinate hanno risparmiato ben poco, compromettendo tutti i veicoli presenti all’esterno.

Con questi fenomeni sempre più frequenti è sicuramente importante avere una copertura assicurativa adeguata contro i danni atmosferici. Secondo Federcarrozzieri, i costi dei danni possono variare, con un importo che oscilla tra 900 € e addirittura 10.000 € per veicoli di dimensioni maggiori.

L’RCA standard e la Kasko non proteggono dalle grandinate

La copertura RCA standard, tuttavia, non protegge dalle grandinate, e la stessa cosa vale per la polizza Kasko. Pertanto, è essenziale attivare un’assicurazione specifica per i danni causati da eventi atmosferici, come grandinate, tempeste, frane, valanghe, inondazioni e altri.

Eppure, considerato l’incremento di tali fenomeni in Italia, le relative polizze stanno diventando sempre più restrittive, con limitazioni crescenti, franchigie elevate e massimali ridotti. Come segnala Federcarrozzieri, ciò che complica ulteriormente la situazione è l’obbligo di effettuare le riparazioni in centri designati dalle compagnie assicurative.

Le parole di Davide Galli

Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri, critica questa pratica, affermando che essa va a scapito dei proprietari di auto che hanno subito danni a causa della grandine. Secondo Galli, questi centri non riescono a gestire efficacemente l’onere del lavoro, poiché tendono a distribuirlo ad artigiani esterni. Questo può influire anche sulla qualità delle riparazioni.

Galli avverte: “È possibile riparare adeguatamente un’auto danneggiata dalla grandine sia con una completa riverniciatura sia mediante l’uso di tecniche a freddo. Tuttavia, è fondamentale che la decisione sulla modalità di riparazione sia presa sulla base di criteri tecnici, non economici. Infatti, la riverniciatura, pur avendo un costo più elevato, di solito garantisce risultati superiori“.