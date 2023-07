Lamborghini, Stephan Winkelmann: ‘Gli Stati Uniti sono il nostro mercato principale’

Celebrando il suo 60° anniversario, Lamborghini ha organizzato il 60th Anniversary Lamborghini Esperienza Giro, un evento memorabile che si è svolto dal 19 al 23 luglio. Questa esperienza di guida unica nel suo genere ha offerto ai clienti del brand di Sant’Agata Bolognese l’opportunità di esplorare gli scenari mozzafiato del Colorado, viaggiando da Aspen fino a Telluride.

Coincidendo con un anno significativo, il 60° dalla sua fondazione avvenuta nel 1963, il presidente e CEO Stephan Winkelmann e lo Chief Marketing e Sales Officer Federico Foschini hanno dato il benvenuto ai clienti del marchio bolognese giunti ad Aspen per prendere parte ad Esperienza Giro.

Una flotta di 40 veicoli, tra supercar e super SUV del costruttore bolognese, ha intrapreso un viaggio di tre giorni attraverso le montagne, iniziando dal suggestivo villaggio di Aspen e raggiungendo infine l’idilliaco Telluride.

“Siamo entusiasti di riunire i nostri affezionati clienti in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario del nostro brand e per far vivere loro un programma di guida 100% Lamborghini nel nostro mercato principale, gli Stati Uniti. L’audace spirito Lamborghini che sfreccia attraverso i paesaggi più pittoreschi del paese lascia trasparire quel divertimento e quel piacere di guida così tanto apprezzati dai nostri clienti e appassionati”, ha affermato Winkelmann.

La Huracan Sterrato ha debuttato per la prima volta negli Stati Uniti

L’itinerario ha incluso la pittoresca Paonia, gli altipiani di Montrose e le spettacolari montagne di Telluride. Il viaggio si è concluso con un’emozionante percorrenza della Million Dollar Highway, una strada di montagna serpeggiante che offre viste panoramiche su vette, ripidi pendii e scenari naturali mozzafiato.

Un momento saliente dell’evento è stato il debutto statunitense della Lamborghini Huracan Sterrato, una supercar versatile progettata per offrire il massimo piacere di guida su terreni diversi, inclusi sterrati e sabbiosi.

La Huracan Sterrato promette un controllo impeccabile, oltre ad emozioni di guida ineguagliabili. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e una velocità massima di 260 km/h, rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni e divertimento per i clienti del produttore bolognese.