Exor: ‘Sergio Marchionne continua a ispirarci sia professionalmente che personalmente’

Exor, in un recente post condiviso sul proprio account Linkedin, ha reso omaggio a Sergio Marchionne, brillante manager di fama mondiale, scomparso improvvisamente il 25 luglio 2018. Con un’introduzione dal titolo “Ricordando Sergio”, Exor sottolinea l’irreparabile perdita, non solo per la sua famiglia, ma anche per l’intera comunità di amici e colleghi che aveva attorno.

Le parole dell’omaggio proseguono sottolineando l’immutato ricordo di Marchionne, la cui profonda influenza continua ad ispirare chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lui, sia in ambito professionale che personale.

Vengono riconosciute le qualità che rendevano Sergio Marchionne unico: un pensatore originale e creativo, con una inesauribile curiosità per le frontiere della conoscenza scientifica e la sua potenziale applicazione a beneficio dell’umanità.

Un omaggio al grande manager italo-canadese

Concludendo l’omaggio, Exor annuncia un evento importante previsto per il prossimo ottobre. Si tratta dell’inaugurazione dello Science Gateway, un avanzato centro didattico realizzato dal CERN di Ginevra con il contributo di Stellantis.

In questo contesto, l’auditorium sarà dedicato proprio all’ex top manager, una celebrazione meritevole e significativa per ricordare un uomo unico nel suo genere. Un pensiero speciale per lui verrà espressamente riservato in questa giornata.

Di seguito il post completo: