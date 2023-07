Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato: ‘Vogliamo essere leader nel settore premium per qualità’

In seguito a un trimestre record, Alfa Romeo ha concluso la prima metà del 2023 mostrando una crescita significativa, frutto di un piano strategico solido, basato su un approccio all-round alla qualità e su una rigorosa disciplina nel perseguire gli obiettivi a lungo termine.

Nonostante le numerose variabili globali che rendono il 2023 un anno complesso, la casa automobilistica milanese ha registrato eccellenti performance commerciali nel primo semestre, confermando l’impulso iniziale del primo trimestre e sottolineando una crescita netta e stabile.

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha detto: “I risultati del primo semestre gratificano il lavoro svolto da tutto il team. Stiamo rispettando con grande umiltà e abnegazione gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La disciplina con la quale stiamo portando avanti la nostra strategia, si fonda sulla volontà di imporsi come leader nel settore premium per qualità, ed i riconoscimenti ricevuti ci stanno premiando. Proseguiamo quindi con passione e determinazione per far sì che il 2023 si concluda con risultati in continuità e ancora migliori di un primo semestre estremamente positivo”.

Le vendite di Alfa Romeo nel primo semestre del 2023

Sul panorama globale, le immatricolazioni del brand di Arese sono aumentate del 57% rispetto alla prima metà del 2022, con l’Europa che mostra una crescita forte e costante, con valori medi che raddoppiano. In una regione che continua a crescere in maniera robusta ed uniforme, spiccano i risultati ottenuti in Francia (+123%), Germania (+116%) e Italia (+131%).

Nel Medio Oriente e in Africa, Alfa Romeo continua a seguire un percorso di crescita solido e costante, con un incremento del 173%. Questo trend positivo è ormai una costante dal 2022, con la Turchia che si afferma come leader globale per la rapidità di crescita in termini di volumi. Le ottime performance in Israele (+40%) e negli Emirati Arabi Uniti (+37%) consolidano ulteriormente i risultati della regione.

Il brand di Stellantis vede l’Asia come un’area strategica di fondamentale importanza. I risultati commerciali del primo semestre sono stabili e in linea con quelli del 2022, con dati significativi in Cina, dove il mese di maggio ha segnato un aumento del 94% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Inoltre, l’Alfa Romeo Giulia si è affermata con un incremento del 35% nel semestre.

Riflettendo l’importanza di questa regione, l’azienda ha recentemente presentato in Cina la nuova Giulia e il nuovo Stelvio e ha fatto il suo orgoglioso debutto ad Hong Kong con l’inaugurazione della sua prima concessionaria. Negli Stati Uniti, il marchio di Stellantis ha registrato un miglioramento notevole rispetto al 2022, posizionandosi al top tra i marchi premium e al terzo posto nell’industria automobilistica.