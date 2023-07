Alfa Romeo 33 sarà il nome della futura super car che debutterà il 30 agosto?

Secondo il magazine inglese Autocar la futura super car che la casa automobilistica milanese svelerà il prossimo 3 agosto presso il museo di Arese si potrebbe chiamare Alfa Romeo 33. Si tratterebbe dunque di una vettura che sarebbe un omaggio al celebre modello che fu realizzato negli anni 60′ in appena 18 unità. Inizialmente si pensava che questa auto si sarebbe potuto chiamare Alfa Romeo 6C ma le ultime voci dicono che invece alla fine non sarà questo il nome scelto ma appunto quello di Alfa Romeo 33.

Alfa Romeo 33 dovrebbe essere il nome ufficiale scelto per la futura super car che conosceremo il 30 agosto

La vettura arriverà nei prossimi anni sul mercato con la versione di produzione che già adesso però sarebbe esaurita del tutto nonostante un prezzo molto elevato. Si dice anche che questa auto potrebbe usufruire della stessa piattaforma della Maserati MC20 e dello stesso motore V6 da 3 litri che però riceverà ancora più potenza grazie alla presenza di un supporto elettrico. Si tratterà insomma di una vettura ibrida con potenza che dovrebbe raggiungere e superare gli 800 cavalli.

Non è chiaro se Alfa Romeo 33 sarà l’ultima vettura della casa automobilistica del Biscione con motore a combustione. Di certo si tratterà di un vero e proprio omaggio alla vettura degli anni ’60. Anche il suo design in parte sarà ispirato a quel modello con alcuni elementi di design che saranno reinterpretati in chiave moderna.

Alfa Romeo 33 verrebbe prodotta in appena 33 unità che come dicevamo poc’anzi sarebbero già adesso tutte esaurite. La vettura dunque rappresenterà una sorta di fiore all’occhiello della gamma dello storico marchio milanese racchiudendo al suo interno il meglio che Alfa Romeo è attualmente in grado di offrire per quello che concerne il design, delle prestazioni, della meccanica, del lusso e della tecnologia.