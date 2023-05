Nuova Alfa Romeo 6C: in estate il Biscione svelerà una nuova super car [VIDEO RENDER]

Nuova Alfa Romeo 6C potrebbe essere il nome della futura concept car di una vettura sportiva di cui si parla da molto tempo e che finalmente potrebbe essere svelata nel corso dei prossimi mesi dalla casa automobilistica del Biscione. Al momento non è chiaro se si tratterà di un prototipo destinato a rimanere tale o se la vettura entrerà in futuro in produzione. Quello che sembra certo è che se mai Alfa Romeo dovesse decidere di lanciare sul mercato un simile modello lo farebbe in maniera molto esclusiva con una edizione estremamente limitata da meno di 100 unità e dal prezzo elevatissimo.

Nuova Alfa Romeo 6C: un video mostra come potrebbe essere la futura concept car

Nuova Alfa Romeo 6C o come si chiamerà questa super car il cui nome ufficiale non è stato ancora confermato, sarà una vettura dalle caratteristiche straordinarie capace di prestazioni davvero incredibili che nessun’altra auto di Alfa Romeo stradale ha mai registrato fino ad ora. A proposito di questo veicolo oggi vi segnaliamo un video render in cui il creatore digitale e designer Giorgi Tedoradze, ha ipotizzato sul suo canale di YouTube il possibile aspetto di questo modello del quale al momento si sa davvero poco.

Infatti al momento sappiamo che Alfa Romeo intende omaggiare alcune sue auto sportive del passato ma non sappiamo molto altro. Anche per quanto riguarda il motore non ci sono notizie certe anche se pare che si tratterà di una vettura con motore a combustione o al massimo ibrida. Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito di questa super car del Biscione.