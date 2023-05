Alfa Romeo lancerà un grande SUV elettrico per sfidare Tesla Model X negli USA

Alfa Romeo vuole conquistare più clienti statunitensi e per questo nei prossimi anni lancerà sul mercato un SUV di grandi dimensioni. Larry Dominique, capo della divisione nordamericana di Alfa Romeo e Fiat, ha dichiarato a The Drive che la casa automobilistica italiana sta cercando di realizzare un SUV full-size completamente elettrico, specifico per il mercato americano.

Alfa Romeo lancerà sul mercato un rivale di Tesla Model X per conquistare gli USA

Considerando le loro radici italiane, i modelli Alfa Romeo tendono a propendere per le dimensioni più compatte comuni in Europa. Quella ricetta non si adatta esattamente bene ai clienti statunitensi, che hanno più appetito per i SUV più grandi. La casa automobilistica del Biscione lo sa e dunque per conquistare nuovi clienti in quello che rimane il mercato premium più importante al mondo offrirà un SUV di segmento E destinato a rivaleggiare con la Tesla Model X.

Dominique afferma che Tesla è il “brand di auto in più rapida crescita negli Stati Uniti”. Tuttavia, Dominique dice a The Drive che non vuole che l’Alfa Romeo si conformi a ciò che stanno facendo le altre case automobilistiche con offerte statunitensi. Il numero uno del Biscione in Nord America ha anche rivelato che il futuro SUV di segmento E sarà progettato e disegnato in Italia, ma sviluppato appositamente per il cliente statunitense. Il prossimo veicolo elettrico avrà dimensioni interne, caratteristiche, packaging e tecnologia pensati appositamente per il mercato nordamericano. Dominique si aspetta addirittura che gli Stati Uniti rappresentino il 70 per cento delle vendite di questo SUV che dovrebbe avere dimensioni simili a quelle della BMW X5.

Alfa Romeo E-SUV che sarà solo elettrico utilizzerà la piattaforma STLA Large di Stellantis e avrà un’autonomia di circa 800 km. La versione top di gamma sarà la Quadrifoglio che potrebbe garantire prestazioni notevoli.