Alfa Romeo prepara un Tonale elettrico?

Alfa Romeo ha suscitato nei giorni scorsi curiosità e attesa tra i suoi fan con un post su Facebook che proclama l’avvento di “una nuova era”. Si tratta di una dichiarazione molto coraggiosa, accompagnata da un’immagine che anticipa un nuovo modello del brand italiano. Per il momento possiamo solo intravedere i fanali posteriori, il cui disegno luminoso ci fa pensare al Tonale.

Secondo alcuni questa immagine potrebbe anticipare l’arrivo sul mercato di una versione completamente elettrica di Tonale. Alfa Romeo non ha rivelato nulla sulla eventuale presenza di una versione a “emissioni zero” del Tonale. Sappiamo che un tale progetto è realizzabile da quando, l’anno scorso, Daniel Tiago Guzzafame, responsabile prodotto della casa automobilistica del Biscione, ha detto che una Tonale totalmente elettrica è “tecnicamente possibile” perché “l’architettura potrebbe tecnicamente ospitare una versione solo elettrica”. Ma questa decisione non è stata ancora presa.

Ovviamente non possiamo nemmeno escludere che si tratti di altro. Ricordiamo infatti che il Biscione ha intenzione l’anno prossimo di lanciare sul mercato un SUV compatto, una sorta di fratello minore di Tonale. Dunque secondo alcuni questo teaser potrebbe fare riferimento a questo modello piuttosto che ad una versione elettrica di Alfa Romeo Tonale. Al momento però certezze non ve ne sono. Vedremo nelle prossime settimane che novità arriveranno in proposito dalla casa automobilistica del Biscione che non fa mistero di voler essere protagonsita nei prossimi anni nel segmento premium del mercato auto.