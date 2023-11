Alfa Romeo B-SUV: ci sarà anche versione dual motor da 240 cavalli? [RENDER]

Alfa Romeo, il marchio italiano premium del gruppo Stellantis, sta preparando il lancio del suo primo Suv compatto, che arriverà nel 2024. Si tratta di Alfa Romeo B-Suv, che sarà prodotto nello stabilimento di Tychy, in Polonia, insieme alle gemelle Fiat 600 e Jeep Avenger. Il B-Suv, il cui nome sarà svelato il mese prossimo, sarà basato sulla piattaforma e-CMP, la stessa di Opel Corsa/Mokka elettrica, Peugeot 2008/208 elettrica e DS 3 Crossback elettrica. Il B-Suv avrà anche una versione completamente elettrica, che potrebbe avere una novità tecnica interessante.

Versione dual motor per Alfa Romeo B-SUV elettrico?

Secondo alcune indiscrezioni, Alfa Romeo B-SUV, la cui commercializzazione dovrebbe iniziare ad aprile 2024, potrebbe offrire una variante a trazione integrale con due motori elettrici, uno per asse, che garantirebbero una potenza di circa 240 CV e una maggiore stabilità e dinamica di guida. Questa soluzione sarebbe inedita per la piattaforma e-CMP e potrebbe essere proposta anche per Jeep Avenger, che ha già anticipato una versione 4×4 elettrica con il concept Avenger 4x4e presentato al Salone di Monaco 2023.

Alfa Romeo B-Suv elettrico a due motori potrebbe essere la versione più sportiva della gamma, che dovrebbe comprendere anche una versione a trazione anteriore con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh, che garantirebbe un’autonomia di circa 400 km secondo il ciclo WLTP. Il B-Suv avrà anche una versione termica, con il motore 1.2 turbo a tre cilindri, forse in versione mild hybrid da 136 CV. Il nome del futuro Alfa Romeo B-Suv non è ancora stato svelato, ma tra quelli papabili c’è Milano, visto che Alfa Romeo ha registrato il nome Milano presso l’ufficio brevetti europeo. Il design del B-Suv dovrebbe essere moderno e dinamico. Il nuovo modello sarà lungo circa 4,2 m divenendo la nuova entry level del marchio.