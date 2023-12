Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano: inno al made in Italy con il nuovo spot

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano è l’ultima novità entrata a far parte della gamma del SUV di segmento C del Biscione. Si tratta di una serie speciale lanciata insieme a quella di Giulia e Stelvio come omaggio al nostro paese. L’edizione esclusiva si distingue per la livrea a due colori con tetto nero, il bodykit dello stesso colore della carrozzeria, la bandiera italiana sulle coperture degli specchi e altro ancora. Negli interni, più esclusività con i nuovi sedili in pelle traforata con cuciture e inserti rossi e il logo distintivo ricamato sui poggiatesta.

In arrivo un nuovo spot per Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano

Adesso Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano sarà protagonista nuova campagna di comunicazione in onda dal 26 al 30 dicembre. Questo nuovo spot che vede come suo protagonista il recente SUV di segmento C di Alfa Romeo rappresenta un vero e proprio inno al made in Italy. Lo spot, realizzato interamente a Matera e che andrà in onda nei prossimi giorni, richiama quella stessa “emozione pura” che sente chi guida questa vettura in questa sua versione speciale che indubbiamente grazie alle sue caratteristiche non passa inosservata.

La nuova campagna, realizzata da Collective, la bespoke agency nata da Publicis Groupe per Stellantis, sarà diffusa sulle principali emittenti televisive, con formati da 15” e 30”. Il video, inoltre, è opera del regista Federico Mazzarisi, per la casa di produzione Akita Film. Alla fine dello spot viene anche pubblicizzato Alfa Top Lease che con un canone di 350 euro permette ai clienti di potersi mettere alla guida del SUV nella versione dotata di motore Hybrid.