Alfa Romeo Tonale: prezzi e promozioni a confronto con le concorrenti

L’arrivo di Alfa Romeo Tonale contribuisce ad arricchire il segmento dei compact-SUV, che insieme ai Crossover ed ai 4×4 costituiscono una delle fasce di mercato più “gettonate” in Italia e in Europa (la quota di mercato complessiva supera il 50% sul totale delle vendite).

Alfa Romeo Tonale: i contenuti

Il nuovo C-SUV del “Biscione”, dal canto suo, porta in dote un ampio “capitolato” di innovazioni. Sotto il cofano di Alfa Romeo Tonale debutta l’inedita motorizzazione 1.5 hybrid 48V con turbina a geometria variabile disponibile su due livelli di potenza (130 CV e 160 CV) a trazione anteriore e nuovo cambio automatico doppia frizione sette rapporti con integrato il piccolo motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm di coppia massima. La frenata rigenerativa di tipo misto si avvale dell’Intelligent Brake System per l’ottimizzazione della funzionalità “Autorecharge”. Numerose le modalità di sfruttamento della trazione elettrica.

Inoltre, Alfa Romeo Tonale viene equipaggiata con nuovi sistemi di ausilio attivo alla guida di Livello 2, evolve le modalità di guida gestite da Alfa DNA, adotta l’assistente vocale Alexa e porta all’esordio (e Alfa Romeo è la prima Casa costruttrice al mondo a presentarla) la tecnologia NFT–Non Fungible Token che si basa sul concetto di registro digitale “blockchain card”, secretato quindi non modificabile, che genera una certificazione in cui vengono riportati i dati sulla vita del veicolo, in modo da garantire il corretto mantenimento della vettura in un’ottica di rivendibilità, supporto del valore residuo e rassicurazione per il successivo acquirente.

Alfa Romeo Tonale: le rivali tedesche

Dal punto di vista del mercato, il prossimo debutto su strada di Alfa Romeo Tonale costituisce una ghiotta occasione per metterla “faccia a faccia” con alcuni dei modelli che da tempo contestualizzano il competitivo segmento C-SUV. Fra le principali competitor per fascia di prezzo, ne abbiamo scelte due (incidentalmente sono entrambe “made in Germany”):

Per ciascun modello indichiamo l’assortimento di gamma, gli importi di vendita e le proposte commerciali (finanziamento, leasing, noleggio a lungo termine).

Alfa Romeo Tonale: allestimenti e prezzi

Tonale Hybrid 1.5 130 CV Super: 35.500 euro;

Tonale Hybrid 1.5 130 CV Sprint: 38.000 euro;

Tonale Hybrid 1.5 130 CV Speciale: 39.000 euro;

Tonale Hybrid 1.5 160 CV Ti: 42.300 euro;

Tonale Hybrid 1.5 160 CV Speciale: 41.000 euro;

Tonale Hybrid 1.5 160 CV Veloce: 44.800 euro.

Alfa Romeo Tonale: le offerte commerciali

Fino al 31 maggio, la declinazione-lancio Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale è in promozione, attraverso il Contributo Alfa Romeo e delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa, con finanziamento Fca Bank, che prevede 3 anni di garanzia, anticipo, rate da 299 euro al mese (la prima rata dopo 30 giorni dalla stipula del contratto) e TAN fisso. Oppure, con la formula “Noleggio Chiaro” di Leasys, con anticipo, 36 canoni mensili, numerosi servizi compresi e il diritto di prelazione per l’acquisto della vettura.

Alfa Romeo Tonale: esempio di finanziamento

Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 130 CV Edizione Speciale

Prezzo promo: 39.000 euro;

Anticipo: 11.560 euro;

Durata del contratto: 37 mesi;

Importo finanziato: 28.103,49 euro (compresi 235 euro per servizio Identicode, 87,49 euro per Polizza Pneumatici Plus, 325 euro per le spese di istruttoria della pratica e 16 euro per l’imposta di bollo);

Importo di ciascuna rata: 299 euro (comprese le spese di incasso SEPA da 3,50 euro al mese);

Numero di rate mensili: 36;

TAN: 5,45% fisso;

TAEG: 6,78%;

Interessi totali: 4.186,81 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 21.652,30 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 32.425,30 euro (escluso l’anticipo);

Chilometraggio massimo: 45.000 km (10 centesimi per ogni km in eccedenza) nel caso di restituzione del veicolo al termine del contratto.

Alfa Romeo Tonale: esempio di noleggio a lungo termine

Formula: “Noleggio Chiaro” Leasys;

Servizi compresi: copertura RC Auto con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care e l’utilizzo gratuito di Leasys UMove App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità, diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 25.783 euro IVA inclusa;

Durata del contratto: 36 mesi;

Chilometraggio massimo: 45.000 km;

Anticipo: 14.500 euro IVA compresa;

Importo di ogni canone mensile: da 389 euro (IVA compresa).

Bmw X2: allestimenti e prezzi

Versioni a benzina

X2 sDrive 18i “base”: 34.000 euro;

X2 sDrive 18i Steptronic: 35.950 euro;

X2 sDrive 18i Advantage: 35.650 euro;

X2 sDrive 18i Advantage Steptronic: 37.600 euro;

X2 sDrive 18i Business X: 37.350 euro;

X2 sDrive 18i Business X Steptronic: 39.300 euro;

X2 sDrive 18i MSport: 40.800 euro;

X2 sDrive 18i MSport X: 40.800 euro;

X2 sDrive 18i MSport Steptronic: 42.750 euro;

X2 sDrive 18i MSport X Steptronic: 42.750 euro;

X2 sDrive 20i Steptronic: 40.150 euro;

X2 sDrive 20i Advantage Steptronic: 41.800 euro;

X2 sDrive 20i Business X Steptronic: 43.500 euro;

X2 sDrive 20i MSport Steptronic: 46.950 euro;

X2 sDrive 20i MSport X Steptronic: 46.950 euro;

X2 xDrive M35i Steptronic: 56.700 euro.

Versioni turbodiesel

X2 sDrive 16d “base”: 34.250 euro;

X2 sDrive 16d Advantage: 35.900 euro;

X2 sDrive 16d Business X: 37.600 euro;

X2 sDrive 16d MSport: 41.050 euro;

X2 sDrive 16d MSport X: 41.050 euro;

X2 sDrive 18d “base”: 36.150 euro;

X2sDrive 18d Advantage: 37.800 euro;

X2 xDrive 18d “base”: 38.150 euro;

X2 sDrive 18d Steptronic: 38.200 euro;

X2 sDrive 18d Business X: 39.500 euro;

X2 xDrive 18d Advantage: 39.800 euro;

X2 sDrive 18d Advantage Steptronic: 39.850 euro;

X2 xDrivw 18d Business X: 41.500 euro;

X2 sDrive 18d Business X Steptronic: 41.550 euro;

X2 sDrive 18d MSport: 42.950 euro;

X2 sDrive 18d MSport X: 42.950 euro;

X2 xDrive 18d MSport: 44.950 euro;

X2 xDrive 18d MSport X: 44.950 euro;

X2 sDrive 18d MSport X Steptronic: 45.000 euro;

X2 sDrive 18d MSport Steptronic: 45.000 euro;

X2 sDrive 20d Steptronic: 42.300 euro;

X2 sDrive 20d Advantage Steptronic: 43.950 euro;

Z2 xDrive 20d Steptronic: 44.300 euro;

X2 sDrive 20d Business X Steptronic: 45.650 euro;

X2 xDrive 20d Advantage Steptronic: 45.950 euro;

X2 xDrive 20d Business X Steptronic: 47.650 euro;

X2 sDrive 20d MSport Steptronic: 49.100 euro;

X2 sDrive 20d MSport X Steptronic: 49.100 euro;

X2 xDrive 20d MSport X Steptronic: 51.100 euro;

X2 xDrive 20d MSport Steptronic: 51.100 euro.

Bmw X2: le offerte commerciali

Fino al 30 giugno, Bmw X2 viene proposta con leasing operativo.

Bmw X2: esempio di leasing

Versione di riferimento: Bmw X2 sDrive 18d MSport X;

Formula: Why-Buy Evo di Bmw Financial Service;

Servizi compresi nel canone: copertura assicurativa RC Auto con massimale 25.000.000 euro, tassa di proprietà scegliendo il sistema di delega di pagamento a Bmw Bank GmbH-Succursale italiana, immatricolazione e messa su strada; adempimenti presso l’Archivio Nazionale Veicoli, programma di manutenzione ordinaria Bmw Service Inclusive presso la rete Bmw Service, assistenza e soccorso stradale, spese di istruttoria per 305 euro incluse nel canone, nessuna spesa mensile d’incasso;

Durata del contratto: 36 mesi;

Chilometraggio massimo: 45.000 km;

Importo da versare alla stipula del contratto: 8.230 euro “una tantum”;

Numero di canoni mensili: 36;

Importo di ciascun canone: 439,85;

Imposta di bollo: 16 euro (addebitata sul secondo canone).

Mercedes GLA: prezzi e allestimenti

Versioni a benzina

GLA 180 Executive: 37.837 euro;

GLA 180 Business: 38.697 euro;

GLA 180 Sport: 39.181 euro;

GLA 180 Sport Plus: 40.521 euro;

GLA 180 Premium: 41.021 euro;

GLA 200 Executive: 40.607 euro;

GLA 200 Business: 41.467 euro;

GLA 200 Sport: 41.951 euro;

GLA 200 Sport Plus: 43.291 euro.

GLA 200 Premium: 44.791 euro;

GLA 200 4Matic Sport: 44.212 euro;

GLA 250 Sport: 45.632 euro;

GLA 250 Sport Plus: 46.722 euro;

GLA 250 Premium: 48.482 euro;

GLA 250 4Matic Sport Plus: 45.552 euro;

GLA 250 4Matic Premium: 47.062;

Mercedes-AMG GLA 35 4Matic: 57.736 euro;

Mercedes-AMG GLA 45S 4Matic: 68.044 euro.

Versioni turbodiesel

GLA 180d Executive: 37.227 euro;

GLA 180d Business: 38.087 euro;

GLA 180d Sport: 38.571 euro;

GLA 180d Sport Plus: 39.911 euro;

GLA 180d Premium: 41.411 euro;

GLA 200d Executive: 39.917 euro;

GLA 200d Business: 40.777 euro;

GLA 200d Sport: 41.261 euro;

GLA 200d Sport 4Matic: 42.350 euro;

GLA 200d Sport Plus: 42.061 euro;

GLA 200d Sport Plus 4Matic: 44.862 euro;

GLA 200d Premium: 46.372 euro;

GLA 220d Sport: 46.092 euro;

GLA 220d Sport 4Matic: 48.352 euro;

GLA 220d Sport Plus: 47.182 euro;

GLA 220d Sport Plus 4Matic: 49.442 euro;

GLA 220d Premium: 48.942 euro;

GLA 220d Premium 4Matic: 51.202 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

GLA 250e Plug-in Hybrid Sport: 52.552 euro;

GLA 250e Plug-in Hybrid Sport Plus: 53.642 euro;

GLA 250e Plug-in Hybrid Premium: 55.402 euro.

Mercedes GLA: le offerte commerciali

Per le vetture immatricolate entro il 30 giugno 2022 in seguito a contratti sottoscritti entro il 31 marzo 2022, Mercedes GLA viene proposta nelle formule di leasing myDrivePass, myMobilityPass (noleggio a lungo termine) e myBusinessPass (leasing dedicato alle partite IVA con riduzione dell’1% sul TAN di myDrivePass).

Mercedes GLA: esempio di leasing