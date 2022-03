Alfa Romeo Tonale: prezzo e dotazione dell’Edizione Speciale

Alfa Romeo ha oggi annunciato l’inizio degli ordini per la nuova Tonale, che sbarca sul mercato con un’esclusiva versione di lancio denominata “Edizione Speciale”.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale: il motore

Dal punto di vista meccanico la nuova Alfa Romeo Tonale “Edizione Speciale” viene proposta nella configurazione Hybrid con il motore 1.5 L da 4 cilindri e 130 CV. Questa unità è abbinata alla nuova trasmissione automatica a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48 volt da 15kW e 55Nm, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

La dotazione di serie dell’ Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale

A distinguere l’allestimento di lancio della gamma c’è soprattutto l’equipaggiamento di serie specialmente ricco, con cerchi in lega da 20’’, pinze freno rosse Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, palette cambio in alluminio, keyless entry, portellone automatico con sistema hands free, radio Navi touch da 10,25’’ con controllo vocale , Car Play / Android auto e ricarica Wireless dello smartphone, volante sportivo in pelle, Adaptive Cruise Control , sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore e Traffic Sign Recognition.

Tonale, la prima vettura sul mercato con tecnologia NFT

E anche l’allestimento di lancio Edizione Speciale’ dell’Alfa Romeo Tonale sarà dotato, di serie, dell’innovativa tecnologia NFT (Non-Fungible-Token). La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura.

In base alla selezione del cliente, l’NFT riporterà i dati sulla vita della vettura, generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento, supportandone di conseguenza il valore residuo.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale: tecnologia di bordo

La nuova Alfa Romeo Tonale offre di serie un sistema di infotainment integrato e completamente nuovo che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati.

Questo sistema annovera uno schermo da 12,3” totalmente digitale per il quadro strumenti e l’unità principale touchscreen da 10,25” che fa da interfaccia multitasking per il sistema multimediale.

La nuova Alfa Romeo Tonale vanta inoltre un sistema di guida autonoma di livello 2, con nuovi sistemi ADAS.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale: i prezzi

L’offerta commerciale della esclusiva versione di lancio dell’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale prevede un prezzo di 39.000 euro e comprende una garanzia estesa fino a 5 anni, un set di soluzioni di mobilità e d’acquisto ritagliate su misura delle diverse esigenze del cliente offerte da FCA Bank e Leasys.