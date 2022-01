Bmw X2 Edition GoldPlay e le altre novità della Casa bavarese

Il 2022 si prepara ad essere un anno decisamente speciale per il marchio Bmw, infatti la Casa di Monaco celebrerà quest’anno il 50° anniversario della divisione sportiva “M”, non mancheranno inoltre una lunga serie di succulenti novità che riguarderanno l’intera la gamma del Costruttore tedesco.

Le sorprese targate Bmw riguarderanno l’introduzione di una versione speciale del SUV-Coupé “X2”, ma anche l’introduzione di inedite opzioni e pacchetti speciali dedicati alla Bmw Serie 2 Coupé, alla Serie 2 Active Tourer e alla Serie 4 Gran Coupé, mentre la Gran Turismo Serie 8 è pronta a ricevere un leggero restyling. Infine, il SUV 100% elettrico “IX” sarà implementato con il nuovo Parking Assistant Professional: disponibile come optional per tutte le varianti di modello elettrico, questo sistema consente di manovrare il veicolo in remoto tramite smartphone.

Bmw X2 Edition GoldPlay

Il mercato delle auto premium ci ha ormai abituato ad una lunga serie di edizioni speciali dal sapore “dark”, dove il colore nero la fa da padrone. In questo contesto Bmw esce fuori dagli schemi svelando l’inedita ed appariscente X2 Edition GoldPlay, serie speciale del SUV-coupé dalle forme compatte che si distingue per le sue “luccicanti” finiture color oro. La BMW X2 Edition GoldPlay sfoggia una cornice della griglia adoppio rene rifinita in oro, abbinata alle calotte degli specchietti esterni, al disegno geometrico delle fiancate e ai cerchi in lega, sempre impreziositi da finiture dorate.

Queste ultime personalizzano anche l’interno dell’abitacolo ed in particolare le cuciture a contrasto dedicate ai battitacco, ai pannelli porta, ai sedili sportivi ad alto contenimento rivestiti in pelle e alla console centrale. Un disegno geometrico color oro molto simile a quello delle fiancate viene dedicato anche alla porzione di plancia che si trova di fronte il sedile passeggero.

La X2 Edition GoldPlay può inoltre contare sul pacchetto “M Sport” che porta in dote paraurti sportivi, un assetto ribassato di 10 mm, ruote in lega da 19 pollici e i già citati sedili sportivi con poggiatesta integrati. L’edizione speciale GoldPlay sarà disponibile in Europa con tutte le motorizzazioni della gamma X2, compresa la potente variante ibrida plug-in.

Bmw 230i Coupé: debutta il nuovo 2.0 litri da 245 CV

A partire dal prossimo marzo, la nuova Bmw Serie 2 coupé arricchirà la propria gamma con l’introduzione del nuovo propulsore 4 cilindri 2.0 litri turbo benzina da 245 CV e 400 Nm di coppia massima che equipaggerà la versione Bmw 230i Coupé. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la 230i è in grado di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, mentre la velocità risulta limitata a 250 km/h. La dinamica di guida è invece coadiuvata dall’uso di un differenziale sportivo “M”.

Bmw Serie 2 Active Tourer

La monovolume compatta Bmw Serie 2 Active Tourer porta in dote la nuova versione 223i xDrive Active Tourer, equipaggiata con trazione integrale intelligente e propulsore Mild hybrid a 48 volto, pe runa potenza totale di 218 CV. La Serie 2 Active Tourer potrà essere equipaggiata a richiesta con il pacchetto di guida assistita “Driving Assistant Plus” che include tra le altre cose le funzioni Steering e Lane Guidance Assist.

Il sistema utilizza interventi correttivi dello sterzo per aiutare il guidatore a mantenere la vettura al centro della corsia, fino ad una velocità di 180 km/h. L’assistenza alla sterzata garantisce inoltre il mantenimento di una distanza adeguata dalla segnaletica orizzontale e dai veicoli sulla corsia adiacente durante la guida in spazi ristretti.

Bmw 430i Gran Coupé

La gamma della nuova BMW Serie 4 Gran Coupé è pronta ad ampliarsi con la nuova versione 430i xDrive Gran Coupé equipaggiato con il 4 cilindri 2.0 litri da 245 CV e 400 Nm di coppia, scaricati sul sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive. Quest’ultima è in grado di distribuire la potenza generata dal su tutte e quattro le ruote a seconda delle necessità di guida.