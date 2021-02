Mercedes-Benz GLA 250e: la prova su strada

Mercedes-Benz punta forte sulla tecnologia ibrida, e la gamma alla spina si arricchisce della GLA 250e, che nasconde la stessa power unit ricaricabile montata sulle varie Classe A, Classe B, e CLA. Dopotutto, la piattaforma è la medesima, ma in quest’operazione si nota la capacità di differenziare i vari modelli da parte della Casa della Stella a Tre Punte.

Esterni: stile da SUV sostenibile

L’estetica della GLA di nuova generazione si differenzia nettamente da quella del modello precedente, perché si è trasformata da crossover a SUV. Lo dimostra una maggiore altezza da terra, ma soprattutto una silhouette che la rende decisamente diversa dalla sorella a baricentro basso, la Classe A. Certo, non mancano i riferimenti stilistici ai modelli più recenti della Stella, come la calandra con la parte bassa più larga, mentre le finiture in nero lucido rendono la mise più aggressiva insieme alla linea di cintura alta ed al posteriore con gruppi ottici sottili. Completano il quadro i cerchi in lega bicolore ed il profilo estrattore. La presa per la ricarica sottolinea la sua natura plug-in e la presenza di una batteria che assicura una buona percorrenza in elettrico.

Interni: tecnologica e sportiva

La GLA 250e riprende il doppio schermo del sistema Mbux che ruba la scena al resto dell’abitacolo appena si sale a bordo. La traslazione della plancia verso l’alto lo rende ancora più accattivante e, come accade sugli altri modelli in cui è presente, può essere personalizzato a seconda delle esigenze del guidatore. Sulla vettura del test non mancano accenti sportivi come gli inserti in fibra di carbonio, la pedaliera in metallo, e le cuciture rosse. La qualità delle finiture si percepisce anche dalla cura con cui sono rivestiti i pannelli porta. Comoda per 4, ma all’occorrenza con un’abitabilità tale da poter ospitare abbastanza tranquillamente anche 5 persone, la GLA “alla spina” offre un bagagliaio da 420 litri di capacità.

Al volante: silenziosa e ben piantata a terra ma sulle buche si fa sentire

La dinamica della GLA ibrida plug-in ricalca, nel funzionamento della sua power unit, l’erogazione offerta dalle sorelle con il medesimo cuore sostenibile. Per cui i 218 CV ed i 450 Nm di coppia massima arrivano sulle ruote in maniera progressiva e si fanno beffa dei 150 kg in più derivanti dalla presenza del pacco batterie da 15,6 kWh. Ritroviamo quindi la stessa capacità di scattare e riprendere velocità, e qualche incertezza nell’azione da parte del cambio automatico ad 8 rapporti che deve tenere conto della presenza di 2 motori differenti. Comunque, alla guida risulta appagante, per via di una potenza che non lascia mai la vettura a corto di fiato, l’insonorizzazione è curata, mentre l’assetto rende l’auto ben piantata a terra con l’unica controindicazione di non riuscire sempre a filtrare le buche nella maniera migliore.

In elettrico si sfiorano i 70 km di percorrenza, intorno ai 50 km in città, il che la rende adatta anche ad un utilizzo a 360°. Con il pacco batterie carico i consumi di benzina si attestano intorno ai 20 km/litro, per cui è bene rifornirla di energia per non lasciarla mai a secco di corrente, pena una percorrenza di circa 14 km/l. Ma l’operazione è più agevole di quanto si possa pensare, perché da casa con una wallbox da 7,4 kW il pieno di elettricità si fa in meno di 2 ore, mentre con una ricarica fast dalle apposite colonnine si recupera l’80% della carica in 25 minuti.

Prezzo: da 52.494 euro

Per vivere l’esperienza ibrida plug-in a ruote alte al volante di una GLA 250e bisogna mettere in conto un prezzo d’acquisto di oltre 52.000 euro, 52.494 euro per esattezza, ma si tratta di un costo dal quale andranno sottratti gli incentivi statali e della Casa.