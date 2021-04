Alfa Romeo Tonale: nuove indiscrezioni sul SUV compatto del Biscione

Nei giorni scorsi, è circolata l’indiscrezione sul possibile ritardo di circa tre mesi per il debutto della nuova Alfa Romeo Tonale, la cui già prevista versione ibrida plug-in non incontrerebbe i favori del manager Jean Philippe Imparato che ricopre la carica di nuovo amministratore delegato della Casa del Biscione. Per evitare ciò, stando a quanto riportato da Motor.es, la configurazione Plug-In Hybrid dell’inedito SUV compatto italiano potrebbe adottare il nuovo motore a benzina 1.5 TB – al posto del propulsore 1.3 T4 previsto dalla Jeep Compass 4xe – per erogare la potenza complessiva di 205 CV nella declinazione base e 265 CV nella versione più prestante.

Tutte le altre motorizzazioni

Tuttavia, il top di gamma della nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe essere rappresentato dalla sportiva declinazione Veloce da 330 CV di potenza, con la stessa tecnologia Mild Hybrid della Maserati Ghibli Hybrid che prevede il motore 2.0 TB a benzina e il cambio automatico AT8 ad otto rapporti. Per il resto, la gamma del SUV compatto del Biscione comprenderà le unità a benzina 1.3 TB e 1.5 TB anche nella configurazione ‘mild hybrid’, nonché le motorizzazioni diesel 1.6 TD da 130 CV e 2.0 TD da 200 CV di potenza. Tra le altre caratteristiche della vettura figurerà la piattaforma condivisa con la Jeep Compass e opportunamente aggiornata, più il nuovo sistema multimediale Alfa Connect sviluppato in sinergia con lo specialista Harman.

Appuntamento a febbraio 2022 con le vendite

Se non dovesse subire ritardi, la nuova Alfa Romeo Tonale sarà svelata in anteprima mondiale nel corso del mese di settembre. La prevendita, invece, partirà nel mese di novembre con la versione speciale Launch Edition in serie limitata. La commercializzazione vera e propria inizierà nel corso del mese di febbraio del 2022, ma le configurazioni Plug-In Hybrid e Mild Hybrid debutteranno rispettivamente nei successivi mesi di marzo e aprile.