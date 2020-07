Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe: le nuove plug-in hybrid

Di Tommaso Giacomelli lunedì 20 luglio 2020

Jeep presenta i suoi due nuovi modelli ibridi plug-in, Renegade 4xe e Compass 4xe. Due vetture che portano in dote innovazione, efficienza e prestazioni, ma sempre fedeli alla filosofia di Jeep

Si è aperto un nuovo capitolo nella storia del Marchio Jeep, con il lancio dei suoi modelli plug-in hybrid: Renegade 4xe e Compass 4xe. I due SUV verranno prodotti nello stabilimento italiano di Melfi, una delle eccellenze industriali della produzione automobilistica del Gruppo FCA. I tre capisaldi alla base di questo progetto sono: efficienza, prestazioni e responsabilità; tuttavia non vengono ovviamente intaccate le caratteristiche che sono state fino ad oggi i punti di forza di ogni Jeep. L'efficienza non va a discapito delle prestazioni, grazie alla fluidità di risposta e accelerazione, restano fedeli alla loro vocazione all-terrain. L'innalzamento della coppia motrice è assicurata dalla propulsione elettrica, e la possibilità di regolarla con estrema precisione assicurano ancora più capacità 4x4 su qualsiasi terreno per impegnative avventure fuoristrada. Infine, 4xe è sinonimo di responsabilità e di rispetto per l’ambiente.



Le novità estetiche

I modelli 4xe si contraddistinguono per l'inedito colore blue del badge ‘Jeep’ sul frontale e dei badge '4xe' e 'Jeep' sul posteriore. Anche i badge laterali con la scritta Renegade e Compass mostrano delle sfumature blue. La presa per la ricarica è protetta da un coperchio con sistema di apertura e chiusura a pressione, ed è situata sul fianco sinistro. Le novità non si fermano all'esterno, infatti nell'abitacolo arriva un nuovo schermo TFT a colori da 7” e un display touchscreen da 8.4” Uconnect con integrazione Apple CarPlay, Android Auto e radio DAB. Entrambi offrono schermate specifiche per la guida elettrificata. I modelli 4xe presentano il nuovo selettore del nuovo cambio automatico a 6 marce, il comando “rotary” del Selec-Terrain aggiornato con le modalità per la guida AWD elettrificata (4WD Lock, 4WD Low, Hill descent control) per inserire le diverse modalità di guida: Auto/Snow/Mud&Sand/Rock (quest’ultima solo su Trailhawk) inclusa la nuova modalità Sport esclusiva dei modelli Renegade e Compass 4xe che aumenta la risposta dell'acceleratore e la reattività dello sterzo. Le Cornici wizard black contraddistinguono le bocchette di ventilazione, gli altoparlanti e il tunnel centrale sulle versioni Limited e S 4xe. Le stesse sfoggiano cornici Ruby Red sull'allestimento Trailhawk.



Motore

Le Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe sono contraddistinte da un motore turbo a benzina da 1,3 litri e da un motore elettrico posto sull'assale posteriore e alimentato da una batteria da 11,4 kWh ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna. A casa, attraverso una presa domestica, si può usare la easyWallbox o la Connected Wallbox, da un punto di ricarica pubblica. Il motore turbo da 1,3 litri sviluppa due livelli di potenza, 130 CV e 180 CV a cui si aggiungono 60 CV prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 CV (versioni Limited per entrambi e Business solo su Compass) e 240 CV (Trailhawk e S). In termini di coppia, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm. Grazie alla combinazione tra il propulsore a combustione interna e il motore elettrico, Renegade e Compass 4xe forniscono prestazioni di tutto rispetto: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,5 secondi e la velocità massima è pari a 130 km/h in modalità elettrica e fino a 200 km/h in modalità ibrida. Con il motore elettrico si percorrono 55 km.



Allestimenti

Gli allestimenti disponibili sono Limited, S e Trailhawk. In più, solo su Compass, è presente anche l’allestimento Business. Numerose le opzioni di personalizzazione, con diverse colorazioni per gli esterni, fino a 18 diverse combinazioni tra monocolore o bicolore con tetto nero sulla Renegade e 22 sulla Compass. La gamma colori comprende per entrambi le tonalità Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black, cui si aggiungono 3 colorazioni specifiche per la Renegade: Bikini e Omaha Orange (su tutte le versioni tranne la S) e Matt Green (solo sulla Trailhawk) e 3 specifiche per la Compass (Ivory Tristrato, Blue Italia e Techno Green). Sono inoltre disponibili quattro cerchi specifici sia per Renegade 4xe che per Compass 4xe.



Aspetto sicurezza

Entrambe le vetture sono equipaggiate con fari Full LED ad alta visibilità (di serie o a richiesta su Renegade in base alle versioni ), Bi-Xenon (su Compass), Forward Collision Warning e Lane Departure Warning Plus, Intelligent Speed Assist and Traffic Sign recognition (solo su Renegade), sensori di parcheggio anteriori (a richiesta su Compass) e posteriori – tutti di serie, cui si aggiungono a richiesta Blind Spot Detection, telecamera posteriore per la retromarcia ParkView con griglia dinamica, Park Assist automatico e il sistema Keyless go. Inoltre, su Renegade 4xe è di serie il nuovo dispositivo Drowsy Driver Detection (rilevatore di stanchezza) disponibile per la prima volta su un modello Jeep.