Alfa Romeo: il ritorno della Mito come non ti aspetti

L’Alfa Romeo Mito è stato un modello di buon successo negli ultimi anni difficili del Biscione, insieme alla Giulietta ha retto sulle proprie spalle il destino della Casa di Arese. Una segmento B derivata dal pianale della Fiat Punto, che ha abbinato uno stile particolare a delle doti dinamiche ottime per la categoria. Uscita di scena dopo un decennio, non è stata ancora rimpiazzata nel listino di Alfa Romeo da nessun altro modello, anche se qualcosa bolle in pentola. Secondo le indiscrezioni rilasciate dalla rivista inglese Autocar, la Mito è pronta a tornare sulle scene con una nuova veste: quella di elettrica.

Base 500 o 208

Su quale piattaforma rinascerà la più piccola delle Alfa Romeo? Il dubbio resta se adottare il pianale dell’attuale Fiat 500e oppure virare sulla piattaforma e-CMP, già utilizzata dalla Peugeot e-208 e dalla cugina Opel Corsa-e. Le vetture di derivazione francese adottano un propulsore in grado di tirar fuori 136 CV e hanno una batteria da 50 kWh, per un’autonomia totale di circa 360 km. Da un’Alfa Romeo dal cuore sportivo ci si attende qualcosa di più, anche perché nella logica spesso ribadita dall’AD del Biscione, Jean-Philippe Imparato, la sportività non verrà mai sacrificata essendo il vero spirito che contraddistingue il Brand, anche nel prossimo futuro 100% elettrico.

Le conferme dalla Gran Bretagna

Il direttore di Alfa Romeo UK, Damien Dally, non ha dato conferme ufficiali, ma ha così commentano la notizia: