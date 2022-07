Alfa Romeo Giulietta, un futuro in comune con la nuova Lancia Delta?

Uscita dai listini nel 2020, dopo 10 anni di onorata carriera, l’Alfa Romeo Giulietta ha lasciato un vuoto non indifferente nella gamma della Casa del Biscione, solo parzialmente colmato dal debutto della Tonale.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: un ritorno incerto

Purtroppo, il ritorno di questo apprezzato modello di segmento “C” è tutt’altro che scontato, anche se il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, qualche mese fa aveva lasciato uno spiraglio aperto affermando che lui e il suo team starebbero ancora vagliando la possibilità di un possibile lancio della vettura, anche se di questa eventualità sarà presa in considerazione non prima del 2028. Quest’ultima non è una data a caso, perché è la medesima scelta per il lancio della nuova generazione della Lancia Delta che – come anticipato dall’a.d. Luca Napolitano – ritornerà in una variante 100% elettrica.

Alfa Romeo Giulietta: piattaforma STLA Medium?

Se il debutto della Giulietta fosse confermato, con ogni probabilità condividerebbe con la cugina della Casa di Chivasso la piattaforma STLA Medium, ma soprattutto entrambe le vetture verrebbero declinate esclusivamente in versione a zero emissioni, ovvero cuna meccanica 100% elettrica. Ricordiamo infatti che entrambi i marchi Alfa Romeo e Lancia, a partire dal 2028 sforneranno esclusivamente auto alimentate a batteria.

Una questione di design

Sia la futura Alfa Romeo Giulietta che la nuova Lancia Delta forse saranno prodotte in Italia e probabilmente verranno assemblate nel medesimo stabilimento. Si conseguenza, i due modelli punteranno a differenziarsi innanzitutto nel design, anche se entrambe punteranno sulla sportività frutto della loro gloriosa storia. In particolare sulla Delta peserà appunto un nome altisonante, forte della vittoria di ben 6 titoli mondiali di rally. La Giulietta invece potrebbe ereditare soluzioni viste recentemente sulla nuova Tonale.