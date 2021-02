Alfa Romeo Giulietta: allo studio la nuova generazione?

Grazie alla nascita di Stellantis, potrebbe presto debuttare la nuova generazione della Alfa Romeo Giulietta. Stando alle indiscrezioni, la rediviva compatta della Casa del Biscione sarà svelata entro la fine del prossimo anno, mentre la commercializzazione sul mercato europeo partirà nel corso del 2023. La vettura condividerà la piattaforma modulare EMP2 con le nuove Peugeot 308, DS 4 e Opel Astra, ma la maggior parte delle componenti saranno specifiche.

La gamma della nuova Alfa Romeo Giulietta dovrebbe comprendere il motore a benzina 1.2 TB a tre cilindri da 130 CV e 155 CV, il propulsore di pari alimentazione 1.6 TB da 180 CV e 225 CV di potenza, più l’unità diesel 1.5 TD da 130 CV soprattutto per la clientela business. Non mancheranno, ovviamente, le versioni a propulsione ibrida Plug-In da 190 CV, 225 CV e 250 CV di potenza complessiva. Il top di gamma, invece, potrebbe essere rappresentato dalle sportive declinazioni Veloce e Quadrifoglio anch’esse a propulsione ibrida Plug-In da 300 CV e 360 CV di potenza complessiva, nonché dotate della trazione integrale elettrica. Tuttavia, non sono esclusi incrementi di potenza per differenziazioni maggiori con le altre compatte del gruppo.

Oltre alla variante hatchback a cinque porte, la nuova Alfa Romeo Giulietta dovrebbe essere proposta successivamente anche nelle configurazioni berlina a quattro porte e station wagon. Per quanto riguarda l’assemblaggio, potrebbe essere affidato a qualche impianto italiano, vista anche la classificazione premium del modello. Quest’anno partirà la produzione della nuova Peugeot 308 presso lo stabilimento francese di Mulhouse nel mese di maggio, mentre il sito tedesco di Russelsheim assemblerà la nuova DS 4 da agosto e la nuova Opel Astra da novembre.