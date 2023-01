Alfa Romeo Giulia Sugar Chow: il render rétro della nuova generazione

La linea originale dei modelli Alfa Romeo Giulia era una serie di auto executive compatte sportive a quattro porte, note anche come Tipo 105, prodotte tra il 1962 e il 1978. Durante la stessa epoca c’era anche la serie 105/115 coupé e a far loro compagnia anche le Giulietta con le versioni Spider, Sprint e Sprint Speciale.

La Giulia moderna

Durante l’era moderna, nel 2015, ha preso vita la terza versione della Giulia, sempre come vettura executive compatta (Tipo 952). Seguendo le orme dell’ancora splendida 159, che ha cessato la produzione nel 2011, la moderna Giulia ha un’architettura a trazione posteriore longitudinale chiamata “Giorgio” che è condivisa con il SUV crossover di lusso compatto Alfa Romeo Stelvio.

Già 7 anni sul mercato

Sono già entrambe piuttosto longeve e Alfa Romeo applica la stessa strategia degli altri marchi Stellantis, mantenendo la stessa generazione più a lungo, ma con ulteriori aggiornamenti lungo la linea. Pertanto la Giulia è stata aggiornata per con i MY 2019, 2020 e 2023. E possiamo essere abbastanza sicuri che la sua versione Quadrifoglio sia la prossima in coda per l’aggiornamento.

Sugar Chow sogna una versione rétro

Tutto ciò riguarda il mondo reale. Ma nel regno fantasioso degli artisti automobilistici virtuali, l’interpretazione moderna della Giulia ha già superato ogni aspettativa, almeno per quanto riguarda Sugar Chow, il pixel master meglio conosciuto come sugardesign_1 sui social media.

Dopo precedenti esercizi stilistici poco chiari, ora tutto è finalmente cristallino, poiché l’autore ha ri-orientato i suoi progetti digitali in qualcosa di definito e molto interessante. Nei rendering si vede un’Alfa rossa sexy, semplice, elegante, potente, rétro che si muove accanto alla Giulia originale.

L’ispirazione rétro è stata mescolata con l’ultimo stile Alfa che è stato preso direttamente dal SUV crossover compatto Tonale. Ma soprattutto i riferimenti estetici sono chiari: strizzano l’occhio in maniera più che esplicita alla Giulia Sprint GT degli anni Sessanta, come dimostrano le foto. E il risultato non è affatto male, vero?