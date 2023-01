Alfa Romeo Giulia Sugar Chow: le foto

Nel regno fantasioso degli artisti automobilistici virtuali, l’interpretazione moderna della Alfa Romeo Giulia ha già superato ogni aspettativa, almeno per quanto riguarda Sugar Chow, il pixel master meglio conosciuto come sugardesign_1 sui social media. Dopo precedenti esercizi stilistici poco chiari, ora tutto è finalmente cristallino, poiché l’autore ha riorientato i suoi progetti digitali in qualcosa di definito e molto interessante. Nei rendering si vede un’Alfa rossa sexy, semplice, elegante, potente, rétro che si muove accanto alla Giulia originale.