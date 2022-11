Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling: ecco i prezzi

La Casa del Biscione ha aperto gli ordini presso i suoi showroom per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling, ovvero fresche di un interessante aggiornamento che ha riguardato sia alcuni dettagli peculiari dell’estetiche che in particolare dal punto tecnologico.

In concomitanza con l’arrivo sul mercato delle rinnovate Giulia e Stelvio, Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha dichiarato:

Le Nuove Giulia e Stelvio sono espressione della bellezza del Design italiano, distintamente Alfa Romeo, che ora viene resa ancora più seducente e contemporanea, grazie al nuovo frontale che crea un chiaro e forte family feeling con Tonale. Sono certo che il nuovo sguardo accattivante e le tante evoluzioni tecnologiche esalteranno l’interesse verso queste due “creazioni meccaniche”, sempre più amate dagli appassionati del Brand.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling: le novità estetiche

Dal punto di vista estetico, i due modelli Alfa si distinguono per la nuova ed accattivate firma luminosa che vanta proiettori anteriori forti di una rivisitazione contemporanea del famoso “Trilobo”. Parliamo di Full-LED Adaptive Matrix caratterizzati da tre elemento a LED che richiamano quelli della Tonale, ma anche modelli storici come le Alfa Romeo SZ Zagato e il concept Alfa Romeo Proteo.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling: i contenuti tecnologici

Dal punto di vista tecnologico, i due modelli vantano una nuova strumentazione 100% ditale caratterizzata da un display che richiama lo storico design “a cannocchiale” ed è ampio 12,3 pollici. Tramite questo schermo è possibile visualizzare tutte le principali funzioni di guida, comprese quelle dedicate ai sistemi ADAS. Le nuove Giulia e Stelvio possono inoltre contare sulla tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), che aveva debuttato per la prima volta sulla Tonale.

Basata sulla “blockchain card”, questa tecnologia rappresenta un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura, a partire dai chilometri percorsi e fino ad arrivare allo storico della manutenzione. Il rinnovato sistema infotainment si basa sulla piattaforma “Alfa Connect Services” che vanta un’ampia serie di servizi utili per sicurezza e comfort.

Allestimenti e motorizzazioni

Proposte negli allestimenti Super, Sprint, Ti e Veloce, le due vetture possono essere equipaggiate con i turbo diesel da 160 e 210 CV e il turbo benzina da 280 CV. La trazione è posteriore o integrale Q4 e il cambio è un automatico ZF a 8 rapporti. Un discorso a parte merita la serie speciale Competizione che si distingue per l’esclusivo colore grigio opaco Moon Light, e le pinze freni rosse in contrasto. La dotazione di serie prevede l’impianto audio Harman/Kardon, il rivestimento in pelle nera con cuciture rosse per plancia e sedili, i vetri oscurati e il badge Competizione posto sulla fiancata e sul poggiatesta anteriore.

Prezzi e offerte commerciali

I prezzi di listino partono da 47.050 euro per la Giulia e da 53.150 euro per la Stelvio: il prezzo per entrambe si riferisce all’allestimento Super con motore diesel 2.2 da 160 CV.

Con FCA Bank è possibile mettersi al volante di Giulia e Stelvio nella versione Veloce 2.2 Turbo Diesel da 210cv e trazione integrale Q4 con una rata da 490 euro al mese che include un anno di estensione di garanzia e con un anticipo di 11.080 euro. Alla scadenza del contratto si potrà scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

Il Noleggio Chiaro di Leasys offre per Giulia e Stelvio una formula di noleggio a lungo termine che prevede, nel canone, un set completo di servizi (gestibili comodamente anche da smartphone, grazie all’app UMOVE): la copertura RCA, l’assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L’offerta si nasa su un canone mensile che partire da 499 euro (iva inclusa) ed un anticipo di 13.900 euro (iva inclusa) per la Giulia e 14.900 euro (iva inclusa) per la Stelvio. La formula include 36 mesi e 60.000 km.