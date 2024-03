Alfa Romeo E-SUV: la top di gamma del Biscione fa già sognare [RENDER]

Alfa Romeo ha tracciato un piano audace per riacquistare la fiducia e l’interesse del pubblico, sia italiano che europeo, attraverso una serie di nuovi modelli in arrivo. Uno dei progetti fondamentali è l’arrivo di un SUV elettrico di grandi dimensioni previsto per il 2027, pensato per sfidare direttamente modelli di alto livello come la Porsche Cayenne e la Lamborghini Urus. Questo Alfa Romeo E-SUV si prevede abbia un design unico e innovativo, rispecchiando lo stile caratteristico e la tradizione sportiva di Alfa Romeo.

Arriverà nel 2027 ma fa già sognare: ecco come potrebbe apparire il futuro Alfa Romeo E-SUV

La sua trazione elettrica garantirà prestazioni straordinarie, insieme a una maggiore tutela ambientale, posizionando la casa del Biscione al top del segmento dei SUV di lusso elettrici. A proposito di questo modello vi mostriamo qua un render realizzato dal creatore digitale Giorgi Tedoradze che rappresenta una visione affascinante di ciò che potrebbe essere il futuro Alfa Romeo E-SUV, un’interpretazione che parte probabilmente dallo Stelvio ma realizza un modello che porta il Biscione ad un nuovo livello di eleganza e sportività.

A differenza dell’atteso debutto dell’Alfa Romeo Milano il prossimo 10 aprile, per l’Alfa Romeo E-SUV bisognerà aspettare ancora molto. Si prevede che il suo debutto globale avverrà non prima del 2026, con l’arrivo effettivo sul mercato previsto per il 2027, a condizione che tutto vada secondo i piani. Il CEO del Biscione Imparato ha però confermato che la sua casa automobilistica lavora al design di questo modello già da un paio di anni e che il suo stile sicuramente stupirà. Questa del resto sarà la futura top di gamma della casa milanese.