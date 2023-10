Lamborghini Urus: cifre esorbitanti per la sua riparazione dopo un incidente [VIDEO]

Il proprietario di una Lamborghini Urus ha dovuto pagare una cifra esorbitante per riparare il suo SUV di lusso, dopo che il veicolo è stato colpito da un’altra auto mente si trovava in strada dopo appena 2 ore che era stata noleggiata da un cliente. Si tratta di una azienda di noleggi di auto che aveva appena affidato ad un cliente il SUV di Lamborghini. La riparazione è costata ben 62.000 dollari, quasi il 20% del prezzo originale della Urus, che negli USA si aggira intorno ai 300.000 dollari. Nell’incidente entrambe le porte del SUV sono state gravemente danneggiate. Il danno alla cerniera della porta posteriore è ben visibile e il telaio della porta non corrisponde più al telaio dell’auto.

Lamborghini Urus danneggiata in un incidente: prezzi esorbitanti per parti e manodopera

Le sole parti costano 36.292 dollari, più 9.487 dollari di manodopera. Ciò non include la manodopera di verniciatura, che ammonta a altri 6.987 dollari, più 4.192 dollari per la vernice stessa. Il lavoro svolto sul telaio ammonta a 1.050 dollari, oltre a 128 dollari extra per le “forniture per la carrozzeria”. La voce più intrigante sul conto della riparazione sono i $ 35 per “varie”.

La storia della Lamborghini Urus danneggiata è stata raccontata dal proprietario stesso in un video pubblicato sul suo canale YouTube, chiamato SuperSpeedersRob. Nel video, il proprietario mostra i danni subiti dalla sua auto, il preventivo dell’officina e il risultato finale della riparazione. Il video ha ottenuto oltre 50.000 visualizzazioni e centinaia di commenti da parte degli utenti, che hanno espresso la loro solidarietà o la loro incredulità per la vicenda.