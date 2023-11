Alfa Romeo: due nuovi SUV in arrivo nei prossimi anni [RENDER]

Alfa Romeo ha intenzione di arricchire la sua gamma con numerosi nuovi modelli. Dopo Tonale e oltre alle nuove generazioni di Giulia e Stelvio sono attesi diversi altri modelli tra cui due SUV. Il primo ad arrivare l’anno prossimo sarà un nuovo B-SUV il cui nome sarà rivelato il mese prossimo. Si tratterà di un modello compatto lungo circa 4,2 metri che sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e Fiat 600. Questa sarà la prima auto del Biscione ad avere in gamma una versione completamente elettrica con 156 cavalli e 400 km di autonomia.

Saranno due i nuovi SUV che affiancheranno Tonale Stelvio nella gamma di Alfa Romeo

Si dice anche che in un secondo momento possa arrivare anche una versione con doppio motore elettrico e circa 240 cavalli di potenza. Il debutto sul mercato di questa vettura dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di aprile. Qui vi mostriamo un render del sito francese L’Argus che immagina così il futuro entry level del Biscione.

Questo come dicevamo poc’anzi, non sarà l’unica novità per quanto riguarda la gamma dei SUV della casa automobilistica milanese. Infatti nel corso del 2027 o al massimo nel 2028 arriverà un altro modello di questo tipo che sarà la futura top di gamma del brand collocandosi al di sopra di Stelvio come dimensioni. Si tratterà di un E-SUV su piattaforma STLA Large che sarà lungo quasi 5 metri e potrebbe avere fino a 7 posti. Questa auto sarà pensata per fare bene in mercati importanti come Cina e Stati Uniti.

A a proposito di questo Alfa Romeo E-SUV qui vi mostriamo un render del sito Carscoops che immagina così il design di questo atteso modello. Vedremo dunque se davvero sarà così questa vettura e quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi.