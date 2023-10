Alfa Romeo B-SUV: nome ufficiale a dicembre, debutto ad aprile

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Auto e Moto D’Epoca 2023, il numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che il nome del futuro Alfa Romeo B-SUV, che sarà svelato il prossimo anno, sarà rivelato nel corso del prossimo mese di dicembre. Dunque mancano davvero poche settimane per scoprire come si chiamerà la futura auto d’ingresso alla gamma del Biscione che sarà prodotta in Polonia da Stellantis su piattaforma CMP.

A dicembre sapremo finalmente il nome del futuro Alfa Romeo B-SUV

Imparato ha confermato che il nome di Alfa Romeo B-SUV sarà italianissimo e perfettamente in linea con la tradizione e la storia di Alfa Romeo. Il francese ha ricordato che con questo modello il Biscione punta a riconquistare alcuni suoi vecchi fan amanti di auto quali MiTo, 147 e Giulietta ma anche nuovi clienti. Alla domanda di quando sarà possibile acquistare questo veicolo, Imparato ha detto che se tutto va come deve andare già da aprile ciò sarà possibile. Questo dunque fa presagire che potrebbe essere proprio quello il mese di debutto dell’atteso modello, futura entry level del Biscione e prima auto di Alfa Romeo ad avere una versione completamente elettrica in gamma.

Qui vi mostriamo alcune foto apparse sul web nelle scorse settimane che anticipano quelle che dovrebbero essere le linee di design di questo atteso modello destinato a far impennare ulteriormente le immatricolazioni di Alfa Romeo dopo la scossa data dal SUV Alfa Romeo Tonale che presentato lo scorso anno si sta ben comportando sul mercato a livello globale.