Alfa Romeo E-SUV: trazione integrale e autonomia di oltre 800 km per la futura top di gamma

Alfa Romeo E-SUV sarà uno dei modelli che faranno parte della futura gamma della casa automobilistica milanese. Il suo arrivo è stato confermato ufficialmente in una recente intervista dal numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Questo modello sarà la futura top di gamma del marchio e dunque rappresenterà il meglio in termini di design, prestazioni, lusso e tecnologia.

Alfa Romeo E-SUV: tre motori e trazione integrale per la futura top di gamma del Biscione

Alfa Romeo E-SUV arriverà sul mercato entro il 2028. Questa vettura avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma di Alfa Romeo. Questo in quanto avrà il compito di far aumentare e non di poco le vendite del Biscione in mercati importanti quali quello americano e quello cinese. Si parla di un modello che sarà lungo quasi 5 metri e che potrebbe avere anche una versione a 7 posti, anche se questa notizia deve essere ancora confermata ufficialmente. La piattaforma sarà di sicuro la STLA Large mentre il luogo di produzione non è stato ancora deciso, ma dovrebbe comunque essere l’Italia. Questo anche se la maggior parte delle vendite di questo veicolo avverranno in Nord America.

La versione top di gamma di Alfa Romeo E-SUV dovrebbe avere la trazione integrale grazie alla presenza di 3 motori e una potenza complessiva di oltre 800 cavalli. Si dice anche che questa vettura possa essere dotata di ricarica super veloce e di un’autonomia di oltre 800 km.

Alfa Romeo E-SUV dunque sicuramente sarà un veicolo che nei prossimi anni riempirà le cronache dei principali magazine automobilistici. Del resto la curiosità attorno a questo modello che riporterà il Biscione nel segmento E del mercato cresce di giorno in giorno. Vedremo dunque che novità arriveranno.