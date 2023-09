Alfa Romeo: Alfetta e GTV potrebbero tornare [RENDER]

Alfa Romeo ha tante sorprese in serbo per i suoi numerosi fan. Già certo l’arrivo nel 2024 di un nuovo B-SUV, nel 2025 e nel 2026 delle eredi della berlina Giulia e del SUV Stelvio e nel 2027 di una nuova ammiraglia che non sarà un vero SUV. Ma le novità sono destinate a continuare ancora a lungo, almeno fino al 2030. Si parla del ritorno di nomi mitici come quelli di Alfetta e GTV. A parlarne è stato lo stesso numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato.

Alfetta e GTV torneranno a far parte della gamma del Biscione?

Nei mesi scorsi il CEO di Alfa Romeo aveva accennato al possibile ritorno di una Alfetta nella gamma della casa automobilistica del Biscione dopo il 2027. Ancora il suo arrivo non è certo ma a quanto pare si dovrebbe trattare di una berlina coupé di segmento C dalle linee insolite che prenderebbe il posto un tempo occupato da Giulietta nella gamma dello storico marchio milanese affiancando il SUV Tonale. Si tratterebbe però di un’auto solo per l’Europa.

Nei giorni scorsi invece Imparato ha anche confermato l’arrivo nel 2028 di una nuova coupé. Il francese non ha fatto nomi ma molti hanno ipotizzato si possa trattare della nuova Alfa Romeo GTV di cui si parla ormai da molti anni. Imparato non ha detto molto su questa auto ma ha confermato che sarà un modello globale e che avrà un prezzo in linea con il resto della gamma del Biscione. Insomma non sarà una edizione limitata e costosissima come la recente 33 Stradale.