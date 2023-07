Nuova Alfa Romeo GTV: c’è chi la immagina così [RENDER]

Nuova Alfa Romeo GTV è una delle ultime novità che sono emerse a proposito dei futuri modelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica milanese. A parlarne è stato il capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejando Mesonero-Romanos che nel corso di un’intervista rilasciata al magazine britannico Autocar ha confermato il possibile arrivo di una coupé sportivo nella gamma del Biscione forse già nel corso del 2026.

Un render ipotizza quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo GTV che probabilmente sarà basata sulla SZ

Mesonero-Romanos ha anche rilasciato alcune indicazioni su quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo GTV. Il madrileno ha dichiarato che questa auto potrebbe ispirarsi alla mitica Alfa Romeo SZ, una vettura che fa parte della storia della casa automobilistica del Biscione per via del suo design molto particolare che all’epoca divise i numerosi fan del Biscione. Ovviamente si tratterebbe di una reinterpretazione di alcuni degli elementi di design tipici della SZ che sarebbero realizzati in maniera da essere funzionali al progetto del nuovo modello che ricordiamo sarà una vettura solo ed esclusivamente elettrica al pari di tutti gli altri modelli che Alfa Romeo lancerà sul mercato dal 2025 in poi.

A proposito della nuova Alfa Romeo GTV, il sito Autocar ha pubblicato nelle scorse ore un render, che vi mostriamo in questo articolo, che ipotizza quello che potrebbe essere il suo aspetto sulla base della Alfa Romeo SZ. Vedremo dunque se sarà davvero così questa futura vettura di Alfa Romeo.