Nuova Alfa Romeo GTV: la coupé arriverà nel 2026 e sarà ispirata dalla SZ

Alfa Romeo ha in programma di lanciare una nuova coupé sportiva nel 2026, che riprenderà il nome storico di nuova Alfa Romeo GTV. Lo avrebbe rivelato ad Autocar il capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos. Si tratta di uno dei modelli che dunque potrebbero far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione che punta a rilanciare il marchio italiano con una gamma rinnovata e diversificata.

La nuova Alfa Romeo GTV arriverà a condizione che nel frattempo i conti del marchio continueranno a migliorare come accade del resto dal 2021. La vettura dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Large, la stessa delle future Giulia e Stelvio, e avrà una carrozzeria a due porte e quattro posti. Il design sarà ispirato alla leggendaria Alfa Romeo SZ, la coupé prodotta in serie limitata tra il 1989 e il 1991 in collaborazione con Zagato.

La nuova Alfa Romeo GTV riprenderà quindi le linee taglienti e avveniristiche della SZ, con una calandra trapezoidale, dei fari rotondi, delle prese d’aria laterali e un posteriore spiovente. Tutti dettagli che ovviamente saranno reinterpretati in chiave moderna secondo le attuali esisgenze. L’auto avrà anche dei dettagli distintivi, come il logo del biscione sul montante posteriore e il lunotto a forma di bolla.

La nuova Alfa Romeo GTV sarà equipaggiata con un motore elettrico. La potenza complessiva dovrebbe superare i 1.000 CV nella versione top di gamma, garantendo prestazioni da vera sportiva. L’auto avrà anche la trazione integrale e un cambio automatico a otto rapporti. Vedremo dunque se questo progetto sarà confermato e che novità arriveranno.