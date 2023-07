Alfa Romeo: lo stile coda tronca sulle elettriche che verranno

Alfa Romeo ha una lunga tradizione di stile e di innovazione, che si riflette anche nelle sue scelte estetiche. Una delle caratteristiche distintive delle sue vetture è la coda tronca, una soluzione aerodinamica che riduce la resistenza dell’aria e migliora le prestazioni. La coda tronca è stata introdotta per la prima volta nel 1967 sulla Giulia GT, e da allora è stata ripresa su molti altri modelli, come la 33 Stradale, la Montreal, la SZ e la 156.

Le future auto elettriche di Alfa Romeo reintepreteranno il famoso design a coda tronca delle auto del passato

Ora, Alfa Romeo vuole portare lo stile coda tronca anche sulle sue future auto elettriche, che saranno basate sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis. Questa piattaforma permette una grande flessibilità di design e di dimensioni, e offre una autonomia fino a 800 km. Le prime auto elettriche della casa automobilistica del Biscione saranno una berlina media e un SUV medio-grande, che dovrebbero arrivare entro il 2026.

Secondo le indiscrezioni e le ultime dichiarazioni del capo del design di Alfa Romeo, queste auto avranno una linea sportiva e filante, con una coda tronca che richiamerà il DNA del marchio. La coda tronca, infatti, non solo ha un valore estetico, ma anche funzionale, in quanto contribuisce a ridurre il consumo di energia e ad aumentare l’autonomia. Inoltre, la coda tronca permette di creare uno spazio aggiuntivo per il bagagliaio, che è spesso limitato nelle auto elettriche. Le auto elettriche di Alfa Romeo saranno dotate anche di altri elementi distintivi del brand. L’obiettivo è quello di coniugare tradizione e modernità, offrendo ai clienti delle auto elettriche che siano al tempo stesso eleganti e performanti.