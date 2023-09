Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: quasi tutti i clienti hanno scelto il motore V6 Biturbo

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale è la nuova supercar che la casa automobilistica del Biscione ha svelato lo scorso 30 agosto. La vettura è stata mostrata presso il museo Alfa Romeo di Arese mentre ieri è stata protagonista presso il circuito di Monza dove questo week end si correrà il Gran Premio d’Italia di Formula 1. A proposito di questa auto vi segnaliamo le interessanti dichiarazioni di Larry Dominique senior vicepresidente e responsabile di Alfa Romeo Nord America, il quale non solo ha rivelato che le 33 unità di questa rara super car sono state già tutte vendute ma che la maggior parte dei 33 fortunati clienti hanno optato per la versione con motore a combustione V6 Biturbo.

I clienti della nuova Alfa Romeo 33 Stradale preferiscono il V6 Biturbo da oltre 620 cavalli

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è stata lanciata in due diverse versioni: elettrica al 100 per cento con motore da 750 cavalli e autonomia di circa 450 km e con motore V6 Biturbo da oltre 620 cavalli. Proprio questa ultima soluzione è stata la preferita dai clienti che hanno dunque deciso di continuare la tradizione della casa automobilistica del Biscione famosa per i suoi motori a combustione.

Nu0va Alfa Romeo 33 Stradale sarà messa in produzione nel 2024. Sempre secondo quanto dichiarato da Dominique la prima unità sarà presentata il 24 giugno 2024 giorno in cui la casa automobilistica del Biscione festeggia l’anniversario dei suoi “primi” 114 anni. Le altre unità saranno consegnate ai clienti al ritmo di due o tre al mese. Il prezzo di questa auto non è stato comunicato si dice che possa arrivare a costare con varie personalizzazioni fino a 2,5 milioni di euro.