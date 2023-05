Alfa Romeo: a settembre prime immagini di una nuova auto?

Si moltiplicano le indiscrezioni a proposito del futuro di Alfa Romeo. Durante un’intervista rilasciata ad Auto Bild da Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design del Biscione, è emerso che a settembre sarà mostrato un nuovo modello della casa milanese che poi sarà lanciato nel 2024. Si dovrebbe trattare del SUV compatto futura entry level del marchio premium di Stellantis che sarà svelato proprio il prossimo anno.

Il nome e le prime immagini del futuro SUV compatto di Alfa Romeo potrebbero essere svelate a settembre

Di questo modello il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha detto che sarà un SUV sui generis e che piacerà molto a tutti i fan del Biscione che apprezzavano il design di MiTo e Giulietta. Lo stesso Imparato aveva anche anticipato che il nome del modello sarebbe stato rivelato proprio a settembre. Dunque ipotizziamo che in quel mese a proposito di questo modello ci potrebbero essere importanti rivelazioni. Nome e prime immagini del SUV potrebbero dunque essere svelate tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Molto probabilmente si tratterà di immagini teaser. Non sappiamo se queste sveleranno del tutto o solo in parte questa auto.

Di certo il futuro SUV del Biscione sarà un modello molto importante che arricchirà la gamma di Alfa Romeo riportando il marchio nel redditizio segmento B con una crescita delle quote di mercato che è praticamente certa. Il veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e nuova Fiat 600. Quanto al nome sembra probabile l’utilizzo di un nome “storico” come anticipato dallo stesso Mesonero che ha pure confermato che questo sarà la prima di quattro vetture che Alfa Romeo lancerà ogni anno a partire dal 2024.