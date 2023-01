Lo scorso ottobre Jeep ha compiuto un passo molto importante con la presentazione della sua baby SUV che si inserisce nella gamma delle fuoristrada nordamericane. Con gli occhi puntati sull’Europa, la Jeep Avenger rappresenta una svolta nel Vecchio Continente. Non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo concetto di mobilità. Questa novità arriverà presto sulle nostre strade e lo farà, tra l’altro, come migliore Auto dell’Anno 2023. Un titolo molto importante che, fino ad ora, non era riuscita ad ottenere nessun’altra Jeep nella storia del marchio.

La gamma attuale

La piccola Jeep Avenger arriverà presto sui mercati. La fase di commercializzazione è già iniziata con un prezzo di partenza di 35.400 euro per la versione elettrica, in grado di offrire fino a 404 chilometri di autonomia grazie a una batteria al litio da 54 kWh di capacità. Con 156 cavalli e 260 Nm, l’Avenger offre una potenza massima di ricarica fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata. La versione a benzina, l’unica termica per ora, ha un prezzo di attacco, invece, di 23.300 euro ed è equipaggiata con il motore tre cilindri da 1.2 Litri e 101 CV di potenza.

Quando arriverà in Europa

Ma la Avenger, come Jeep, è anche l’unica a non offrire, ancora, una versione a trazione integrale. Il brand d’Oltreoceano ha però confermato che la new entry non tradirà l’essenza Jeep e presto arriverà anche la versione a quattro ruote motrici. Nello specifico Antonella Bruno, numero uno delle attività europee della Jeep, ha annunciato che la vedremo il prossimo anno.

Ibrida o elettrica?

E la configurazione a trazione integrale della Jeep Avenger sarà possibile grazie alla sua architettura, una piattaforma che altro non ì che un’evoluzione della Cmp del gruppo Stellantis, su cui è realizzata questa B-Suv e che le permetterà l’aggiunta di un secondo motore di trazione. Per il momento non sono state rilasciate altre informazioni su questo nuovo powertrain e il dubbio riguarda se si tratterà di una versione ibrida, come le attuali 4Xe o full Electric.