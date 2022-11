Car of the year 2023, svelate le sette finaliste

La giuria del Car of the year, uno dei riconoscimenti dedicati al settore automotive più importanti del mondo, ha svelato le sette finaliste scelte tra una rosa di ben 27 candidate.

Car of the year 2023: nuova location

Per tradizione, il premio Car of the Year veniva assegnato durante il Salone di Ginevra che si svolgeva ogni anno nel mese di marzo. Ora che la kermesse svizzera è stata cancellata, il premio di “auto dell’anno” resterà comunque in Europa. Le candidate rimaste saranno ulteriormente analizzate il prossimo13 gennaio 2023, in occasione del giorno d’apertura del Brussels Motor Show, da una giuria internazionale di 61 giornalisti che sarà chiamata ad assegnare il Car of the year 2023.

Car of the year 2023: le sette finaliste

Le sette finaliste sono: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota BZ4x e Volkswagen ID. Buzz. Anche quest’anno tra le finaliste primeggiano SUV e vetture 100% elettriche. Tra le escluse illustri segnaliamo: Alfa Romeo Tonale, BMW X1 e i7, la Citroen C5 X, Dacia Jogger, Honda Civic, la Kia Sportage, la Lexus RZ, la Mazda CX-60, le Mercedes-Benz GLC, EQE e SL, Range Rover, Corolla Cross e tante altre. Ricordiamo che il prestigioso premio è stato vinto lo scorso anno dall’elettrica Kia EV6.

Jeep Avenger

Vera e propria sorpresa del Salone di Parigi 2022, la Jeep Avenger si presenta come il primo SUV di segmento B e il primo veicolo 100% elettrico del marchio americano. La versione a batteria può contare su un motore da 157 e su una batteria che garantisce un’autonomia di 400 km WLTP nel ciclo misto e fino a 550 km nell’utilizzo urbano. In Italia e in spagna, la Avenger viene proposta anche in una versione dotata di motore 1.2 litri turbo benzina in grado di sviluppare 100 CV.

Kia Niro

La nuova Kia Niro 2022 è realizzata sulla piattaforma K di terza generazione. Le sue forme da SUV sono moderne e accattivanti, inoltre è l’unica vettura del gruppo ad essere offerta con motori elettrico, termico, ibrido plug-in e full hybrid. Il cuore della Niro è il propulsore 1.6 GDI quattro cilindri gestito dal cambio automatico a doppia frizione. Nella versione full hybrid, la Niro offre 141 CV di potenza complessiva, mentre nella variante plug-in tocca i 183 CV.

Nissan Ariya

Basata sulla piattaforma CMF-EV che condivide con la “cugina” Renault Megane E-Tech Electric, la Nissan Ariya è la massima espressione della mobilità a zero emissioni della Casa giapponese. La vettura vien eproposta in una versione entry level con batteria da 63 kWh, trazione anteriore e un motore da 160 kW (217 CV) posizionato davanti. Al vertice troviamo la variante con batteria da 87 kWh, trazione integrale e-4orce e secondo motore sull’asse posteriore.

Peugeot 408

Realizzata sulla piattaforma EMP2 evo che condivide con Peugeot 308 e Peugeot 3008, la 408 e un SUV-coupé lungo 4,69 metri. Molto curata l’aerodinamica che risulta pari ad un Cx di 0,28, mentre il peso parte da 1.396 kg. Tra le motorizzazioni segnaliamo il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 130 CV e il 4 cilindri 1.6 turbo benzina ibrido plug-in da 180 CV e 225 CV

Renault Austral

Lunga 4,51 metri, larga 1,83, alta 1,62 e con passo di 2,67 metri, la Renault Austral si inserisce tra i SUV di segmento C. La vettura si distingue per finiture molto curate e una dotazione tecnologica dedicata alla connettività di primo livello. Tra le motorizzazioni benzina e elettrificate, spicca la variante full-hybrid in grado di sviluppare circa 200 CV.

Subaru Solterra/Toyota BZ4x

La Casa delle Pleiadi e la Casa dei Tre ellissi partecipano al Car of the Year con le loro “gemelle” Subaru Solterra/Toyota BZ4x. Parliamo di due crossover 100% elettrici basati sulla piattaforma e-TNGA e caratterizzata da dimensioni generose pari a circa 4 metri e 70 di lunghezza, 1 e 85 m di larghezza e 1 e 65 metri di altezza. La meccanica può contare su due motori elettrici sincroni trifase a magneti permanenti montati sui due assi che offrono una trazione integrale. La potenza complessiva è di 218 CV e 336 Nm di coppia, mentre il pacco batteria agli ioni di litio è da 74,1 kWh.

Volkswagen ID. Buzz

La Volkswagen ID.Buzz, si presenta come l’erede spirituale – 100% elettrico – del mitico Bulli. In Italia arriva con un’unica motorizzazione e due allestimenti denominati Pro e Pro+. Il powertrain elettrico è alimentato da una batteria da 82 kWh e garantisce 204 CV e 310 Nm di coppia, mentre l’autonomia è pari a circa 400 km nel ciclo WLTP.