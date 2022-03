La Kia EV6 è Auto dell’anno 2022: la vincitrice ai raggi X

La Kia EV6, il crossover elettrico lungo 4,68 metri sviluppato dalla nuova piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, è stata eletta “Auto dell’anno 2022” dopo il conteggio dei voti espressi dai giornalisti della giuria provenienti da 23 paesi del nostro continente (solo quest’anno 22 per esclusione della Russia).

La Kia EV6 è il primo modello di un marchio coreano a vincere il premio creato nel 1964. La decisione tiene conto di molteplici aspetti come la sicurezza, l’efficienza, il comfort, la facilità d’uso, la tecnologia, il rapporto qualità/prezzo e, per ultimo, un valore speciale anche all’innovazione.

Kia EV6: nuove immagini ufficiali Guarda le altre 16 fotografie →

Esclusi due giurati russi

La votazione, a cui hanno partecipato 59 dei 61 aventi diritto al voto dopo aver escluso i due giornalisti russi dal processo come misura di protesta contro l’invasione dell’Ucraina, ha assegnato 279 punti alla Kia EV6, vincitrice davanti alla Renault Mégane E-Tech Electric, seconda con 265 punti e Hyundai Ioniq 5, terza con 261 punti a chiudere il podio di questa edizione 2022. La quarta posizione, con 191 punti, è andata alla Peugeot 308, l’unico modello finalista che propone nella sua gamma la meccanica termica, mentre la quinta posizione è andata alla Skoda Enyaq iV, con 185 punti; sesta è stata la Ford Mustang Mach-E, con 150 punti, mentre la Cupra Born ha chiuso la classifica al settimo posto, con 144 punti.

Dei sette marchi che questa volta hanno puntato al premio nella finale, tre hanno già conosciuto la vittoria in passato. Ford, ad esempio, ha ottenuto cinque primi posti, grazie ai suoi modelli Escort (1981), Scorpio (1986), Mondeo (1994), Focus (1999) e S-Max (2007); Peugeot è stata incoronata Car of the Year cinque volte con la 504 (1969), la 405 (1988), la 308 (2014), la 3008 (2017) e la 208 (2020); mentre Renault ha vinto sei volte grazie alla R-16 (1966), alla R-9 (1982), alla Clio (1991), alla Mégane Scenic (1997), alla Mégane (2003) e di nuovo alla Clio (2006). Al contrario, le altre quattro Case arrivate in finale non avevano mai vinto questo prestigioso riconoscimento, sebbene Cupra fosse arrivata terza lo scorso anno con la Formentor (dietro alla Toyota Yaris, vincitrice, e alla Fiat 500e) e Kia fosse stata terza con la Ceed nel 2019 (dietro la vincente Jaguar I-Pace e l’Alpine A110), risultato ora migliorato dalla vittoria della EV6, che le consente di entrare nella lista dei costruttori vincitori.

Da 49.500 euro, fino a 585 CV

La gamma Kia EV6 prevede cinque versioni, frutto della combinazione di due diverse batteria (58 e 77 kWh), due architetture meccaniche (trazione posteriore, nel qual caso equipaggia l’unico motore elettrico in posizione posteriore, e trazione integrale , con un motore elettrico su ogni asse) e vari livelli di potenza, tra i 170 CV dell’alternativa base e i 585 CV della variante GT, che arriverà nei prossimi mesi con un prezzo di accesso di 69.500 euro.

Per quanto riguarda i prezzi dell’EV6 che ora possiamo trovare presso le concessionarie, il listino parte da 49.500 euro euro (batteria da 58 kWh, trazione posteriore RWD e 170 CV) e arriva a 61.700 euro (batteria da 77 kWh, trazione integrale AWD, 325 CV, assetto sportivo hp e GT-line).

Autonomia e prestazioni

Con un’autonomia stimata di oltre 510 km, emissioni zero e ricarica ultrarapida da 800 V, la Kia EV6 è il primo Battery Electric Vehicle (BEV) del nuovo corso del design di Kia ispirato dalla filosofia “Opposites United” che esibisce un design orientato al futuro e numerosi dettagli high-tech.

La capacità di ricarica a 800 V permette alla EV6 di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti, mentre la versione sportiva GT dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, con una velocità massima di 260 km/h.

Equipaggiamento high-tech

Nella già completa versione d’attacco, la Kia EV6 comprende di serie i fari full led con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19”.

All’interno troviamo un doppio schermo da 12,3” con Android Auto ed Apple CarPlay. Oltre a disporre dei servizi UVO Connect, il Kia Navigation System potrà aggiornare la cartografia da remoto, con tecnologia Over The Air (OTA), scaricando i nuovi dati di navigazione direttamente dalla rete.

I sedili sono rivestiti in tessuto nero misto pelle e dispongono del sistema di riscaldamento, così come il volante. Non mancano tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzanti: FCA (con funzione Junction), LFA, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera con linee guida dinamiche.

L’equipaggiamento high-tech è completato con il sistema Smart Key, il Wireless Phone Charger e il Blind Spot Collision Avoidance Assist.