Alfa Romeo: 2023 strepitoso in Italia per il Biscione

Alfa Romeo sembra avere davanti un futuro davvero luminoso grazie al gruppo Stellantis che ha deciso di scommettere sul brand del Biscione con un piano di rilancio in grande stile che nei prossimi anni vedrà la gamma dello storico marchio milanese arricchita con numerose novità a partire già da questo 2024 che a breve vedrà la presentazione del SUV compatto Milano.

Crescita impetuosa per Alfa Romeo in Italia nel 2023: come lei non cresce nessuno nel nostro paese, futuro luminoso

Ma già adesso le cose sembrano andare davvero bene per Alfa Romeo. Basta solo evidenziare come sono andate le cose per il brand in Italia lo scorso anno. Nel 2023 la casa del Biscione ha registrato una crescita impetuosa e continua. Nessun altro marchio cresce così tanto sul mercato come quello milanese di Stellantis. Il brand premium di Stellantis ha raddoppiato i volumi di vendita mentre la sua quota di mercato è cresciuta dello 0,6 per cento rispetto all’anno precedente.

In questo grande risultato un ruolo fondamentale lo ha avuto il SUV Tonale che si conferma il SUV di segmento C più venduto nel nostro paese con una quota di mercato del 6 per cento. Molto bene anche il SUV Stelvio e la berlina Giulia che dopo il restyling a cui sono stati sottoposti sembrano riscontrare il rinnovato gradimento dei clienti. Questo vale in particolare per Stelvio che ha ottenuto una quota di mercato del 10 per cento nel segmento dei D-SUV. Alfa Romeo guarda adesso al 2024 con grande ottimismo grazie all’arrivo del SUV Milano e alle buone performance che la sua attuale gamma è pronta a continuare a fornire.