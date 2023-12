Alfa Romeo Milano: ecco quali sono gli obiettivi del Biscione con il piccolo SUV [RENDER]

Alfa Romeo Milano è il nome scelto per il piccolo SUV entry level che la casa automobilistica del Biscione svelerà ad aprile del 2024 a Milano. Questo modello è considerato come fondamentale per l’ulteriore crescita di Alfa Romeo che già nel 2023 ha registrato utili di decine di milioni di euro grazie in particolare al SUV Alfa Romeo Tonale.

Reddività e volumi del Biscione dovrebbero crescere e non di poco con l’avvento di Alfa Romeo Milano

La stessa cosa si dovrebbe ripetere e probabilmente in maniera ancora più impetuosa con Alfa Romeo Milano. Come rivelato in una recente intervista dal numero uno dello storico marchio milanese, il CEO Jean-Philippe Imparato, con questo veicolo il brand premium di Stellantis ha l’obiettivo di aumentare i volumi e la redditività del marchio. Imparato ha lasciato anche intendere che, contrariamente a quanto si era pensato in un primo momento, molto probabilmente questo veicolo sarà venduto anche negli Stati Uniti, dove negli ultimi tempi sembra crescere la coscienza ambientale con sempre più clienti interessati ad auto compatte che consumano meno piuttosto che a veicoli dalle dimensioni imponenti.

Alfa Romeo Milano sarà prodotta su piattaforma CMP a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600. La vettura dovrebbe avere come entry level una versione ibrida che potrebbe partire da un prezzo di circa 27 mila euro. In gamma ci sarà almeno una versione completamente elettrica con motore da 156 cavalli e autonomia di circa 400 km. Possibile l’arrivo in un secondo momento anche di una seconda versione elettrica con trazione integrale e motore da 240 cavalli. Vedremo dunque che novità arriveranno con questo veicolo e se davvero Alfa Romeo raggiungerà i suoi obiettivi.